Toto možná není první ze slíbených reklam Tesly, její spot je ale nápaditý asi jako reklama na vložky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Není nemístné čekat od Tesly něco ohromujícího v jakémkoli oboru, do kterého zabrousí, její nulové zkušenosti s reklamou ale mohou pramenit ve velká zklamání. Tento spot určený pro asijskou klientelu je až neuvěřitelně plytký a nenápaditý.

Tesla nám poslední dobou snad každý týden svými kroky připomíná, že vyrábí více aut, než kolik je jich schopna prodat, a tak sahá po dříve nemyslitelných krocích. Plošné slevy už nestačí, s dalšími slevami nabízí i konkrétní skladová auta, vedle toho se sám Elon Musk nechal slyšet, že automobilka zkusí i nějakou tu reklamu. Také ta pro ní byla léta tabu, však dobré zboží se přece prodává samo. No, buď už se samo neprodává, nebo není zase tak dobré...

Důvody ale nechme stranou, reklamy Tesly prostě budou. Mnozí kolegové tak za vůbec první reklamní spot automobilky označují přiložené video, které se nově objevilo na oficiální twitterové prezentaci automobilky pro asijské zákazníky. Má nepochybně reklamní charakter, o tom žádná, klasická reklama to ale není. Však Tesla si s podobnými formáty zahrávala už dříve, jen možná ne tak kašírovaně.

Ať už ale budeme na spot hledět jakkoli, je třeba nad ním pozvednout obočí jako nad neuvěřitelně plytkým a nenápaditým dílem. Připomíná ty nejtrapnější reklamy na pomazánky z margarinu, dámské hygienické vložky, prací prášky, prostředky na mytí nádobí... Prostě paní ze Singapuru je finančnice, má hromadu práce, ale když sedne do Tesly, to je parádička, takový ráj za volantem, auto i samo řídí. Taky je fajn, že nepáchne benzinem, žádný kouř z něj nejde, děti si v něm pohrají a ono je pohlídá, no vychladí se samo v tom horkém Singapuru. Chybí už jen polít auto modrou vodou, vyprat s ním dresy celého fotbalového týmu a nechat do něj kousnout, babičku, zda ho rozezná od másla. Šlo by to parodovat ve stylu „Tomáš si myje jen půl hlavy” z České sody, ale to je tak všechno, co se s tímto klipem dá dělat.

Pokud se Tesla pustí do reklam tímto stylem, pak potěš panbůh, to bude nový ohňostroj marnosti. Předpokládáme ale, že až automobilka udělá první ryzí reklamní spot, pohlídá si ho sám Elon Musk. A ten vzhledem ke svému marketingovému nadání nepustí do éteru jen tak něco. Ale kdo ví, Musk má dost práce i bez toho, reklamní agentury peníze potřebují a poslední známky kreativity jevily někdy přes 20 roky, takže možné je nakonec všechno. Z pozice Tesly bychom ostatně do éteru nepustili ani tu ničemnost na videu níže, podívejte se na ni sami.

Jestli nějakou Teslu prodal spot na videu níže, pak vracíme diplomy. Foto: Tesla

Drive to believe——why she chose Tesla? pic.twitter.com/LXtGl15QUy — Tesla Asia (@Tesla_Asia) May 19, 2023

Zdroj: Tesla Asia@Twitter, Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.