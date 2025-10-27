Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
Petr ProkopecMožná to s ní Japonci nevzali za ten nejlepší konec, pořád ale musíme být rádi, že jsme nějakou dostali, však kolik šestiválcových sportovních kupé s manuálem si dnes můžete koupit? Dnes můžete, za pár měsíců se cesta k tomuto uzavře nadobro.
Možná to s ní Japonci nevzali za ten nejlepší konec, pořád ale musíme být rádi, že jsme nějakou dostali, však kolik šestiválcových sportovních kupé s manuálem si dnes můžete koupit? Dnes můžete, za pár měsíců se cesta k tomuto uzavře nadobro.
Na návrat Toyoty Supra došlo v roce 2019, nakonec ale nebyl tak slavný, jak si japonská automobilka malovala. U předchozí čtvrté generace nasadila laťku až příliš vysoko, navíc použila jen své vrcholné technologie. Nástupce, který se zjevil po sedmnáctileté odmlce, ovšem těžil hlavně z techniky BMW. I proto byl od počátku spojen hlavně s kritikou než s nadšením. Jakmile tedy v letech 2020 a 2021 došlo na uspokojení první hlavní vlny zákazníků, začaly se prodeje poměrně razantně propadat, a to v Japonsku, Evropě i klíčových USA.
Ve velké míře ovšem nezabodovalo ani spřízněné BMW Z4, načež mnichovští již ohlásili konec tohoto modelu, který by se navíc neměl dočkat nástupce. A protože roadster i Supru pro obě značky vyrábí rakouská společnost Magna Steyr, bylo prakticky jisté, že na věčnost se bude muset odebrat také kupé s logem Toyoty. Firma nyní konec výroby tohoto modelu potvrdila i s tím, kdy přesně k němu dojde - v parte bude mít Supra V zapsaný březen 2026. To už je skoro na stříhání metru.
Japonci tím nepřekvapili, však nedávno přišli s rozlučkou zvanou nenápaditě Final Edition. Nadmíru zajímavé ovšem je, že ta se liší v závislosti na trhu, pro který je určena. Američané, kteří byli po celou dobu zvýhodňováni vyšším výkonem, si tentokrát musí vystačit s 387 koňmi, zatímco Evropané a Japonci mohou sáhnout dokonce po 435 kobylách. Na druhou stranu však dostupnost v USA je omezena zmíněným koncem výroby, zatímco u silnější varianty bude k dispozici pouze 300 exemplářů.
Toyota přitom oproti BMW počítá s návratem, dodává ale, že šestá generace není zrovna za dveřmi. Podobně jako u čísla pět si tak budeme muset několik let počkat, navíc tentokrát asi už opravdu dorazí hybridní technika, o které se u končícího provedení jen spekulovalo. Ani to jiskru nadšení u fanoušku nezažehne...
Supra Final Edition dostala do vínku až 435 koní, určeny jsou však pro Evropany a Japonce. Američané si musí vystačit s nižším výkonem. V březnu ale skončí výroba úplně všech verzí. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
