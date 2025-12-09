Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
Petr Prokopec
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle je tragikomický důkaz toho, jak si nakonec i automobilka je vědoma, s jakým nesmyslem přišla. Staré LFA na videu předvádí, ale to nové, které by jinak mělo být centrem pozornosti, nikoli. Proč asi? Protože by zvlášť vedle vlastního předchůdce působilo nekonečně trapně.
Za jedna z nejlépe znějících produkčních sportovních aut historie platí Porsche Carrera GT a Lexus LFA. Není to náhoda, neboť pod jejich kapotou pokaždé najdeme atmosféricky plněný desetiválec. Tedy vskutku neobvyklou pohonnou jednotku, kterou se svého času mohly chlubit ještě dvě generace Audi R8 a Lamborghini Gallardo a Huracánem. Ovšem jakkoli vás i tato čtyřka dodnes dokáže dostat do kolen, Porsche a Lexus hrají ještě o ligu výš a právem patří do automobilové síně slávy.
Ani jedna ze značek přesto už po motoru V10 u nástupců nesáhla, neboť 918 Spyder dostal hybridní osmiválec, Lambo přeplňovaný V8 a Audi vztyčený prostředníček, to skončilo zcela. U Lexusu je ale situace ještě ošemetnější, neboť nová generace se ukázala jako elektromobil. Je jistě možné, že produkční verze přejde na hybridní osmiválec, neboť jím byl osazen sourozenec v podobě Toyoty GR GT. Dnes ale LFA platí za jednu z nejtrapnějších premiér poslední doby, která jen nutila publikum lapat po dechu.
Jaká absurdita to je, si zjevně uvědomuje i samotná automobilka, která se vytasila s videem dávajícím dohromady přítomnost s minulostí. Její nové GR GT se tak ukázalo v akci i se zvukem na závodním oválu ve společnosti dalších aut firmy stejného ražení, LFA vyjímaje. Jenže jakého? Po Toyotě 2000GT s řadovým šestiválcem na scénu přijede původní LFA s motorem V10, ale dál nic. Kdyby se videem neslyšně prohnal se svým elektrickým pohonem, bude to ta největší trapárna roku. Automobilka by tak šla jen sama proti sobě, a tak nové LFA raději nechala doma.
Musíme tedy doufat alespoň v použití hybridizovaného osmiválce, který sice pořád nenabídne to co desetiválec, po stránce vokální je na tom možná i hůř než šestiválec z konce 60. let, bude to ale pořád aspoň nějak znějící a nějak využitelné auto. Je to jinak samozřejmě pořád ideologická pitomost, však Toyota má na stole prodejní data, která jasně ukazují, že ani hybridní sporťáky skoro nikdo nechce. Ale jako po menším zlu - resp. jediné volbě - po nich pořád lidé sáhnou. Ty elektrické jsou propadáky.
Je libo šestiválec, desetiválec nebo osmiválec? Pokud bychom hodnotili jen dle zvuku, pak rozhodně bereme LFA. Jenže to staré, na elektrickou novinku Toyota tentokrát raději „zapomněla” - díky bohu. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
