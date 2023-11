Tragédie Tesly Model 3 na okruhu: 35 procent baterek fuč za jedno pomalé kolo, brzdy fuč po první zatáčce, pneu ještě před startem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Už slyšíme fanoušky Tesly láteřit nad tím, že tohle přece není auto určené pro jízdu na okruhu. A které normální je? Přesto fungují lépe. Toto je navíc zbrusu nové faceliftované provedení „Highland”. Je-li tohle budoucnost aut, pak je to zlý sen.

Čas od času nám dorazí do redakčního mailu dotaz, proč se k elektromobilům stavíme tak negativně. Typickou odpovědí musí být, že se nestavíme negativně k autům samým, ale k tlaku, který se nám je snaží vnucovat bez ohledu na cokoli. I tak se od nás elektrické vozy samy o sobě negativních hodnocení nezřídka dočkají, ono to ale nakonec souvisí - nová věc, která by byla opravdu dobrá, bez diskuze lepší než ta, kterou jsme pro jakýkoli účel dosud používali, nepotřebuje politické tlaky na to, aby se prosadila. Nebo snad někdo nařídil cédéčka, smartphony nebo optické myši? Ne, tato řešení se prosadila sama. A pokud někdo z jakéhokoli důvodu pro své specifické využití touží po něčem jiném, nikdo nezakázal elpíčka, „hloupé” telefony nebo myši s „koulí”. Elektromobily přímo či nepřímo nařizovány jsou, spalovací vozy mají být zakázány. Laskavý čtenář jistě sám dojde k závěru, že tady něco nehraje.

Věřte tedy tomu, že bych sám strašně rád napsal něco pozitivního o elektromobilech a nikdo v redakci mi to nezakazuje. Ale je prostě těžké najít pro něco takového upřímný důvod - dnes a denně jsme svědky nespočtu důkazů toho, jak problematické řešení to z mnoha úhlů pohledu je, často se o tom ale mlčí, aby někdo nenaštval toho, támhletoho, nepřišlo mu 200 mailů od lidí se spodním prádlem se znakem Tesly... Tohle není náš úkol, my chceme nastavovat zrcadlo realitě - čiré a rovné. A v něm prostě elektrická auta obvykle moc dobře nevypadají.

Další až tragikomický důkaz přichází od Mishy Charoudina, známého to youtubera, který po Severní smyčce Nürburgringu protahuje před objektivy kamer různá auta. Nyní se mu do rukou dostala faceliftovaná Tesla Model 3 zvaná „Highland” v její základní verzi. A to, co na okruhu předvedla, skutečně bere poslední zbytky iluzí o srovnatelnosti elektrických aut nejen s první ligou spalovacích vozů.

Misha s Teslou objel celé jedno kolo doplněné o moderní část okruhu, na kterém se konaly velké ceny ef-jedniček, a opravdu nevím, kde začít s rozpaky. Už fakt, že Misha opakovaně říká spolujezdci věci jako: „Můžeš mi vypnout stěrače?” protože auto nemá žádné ovladače pod volantem a i takovou věc musíte ovládat před dotykový displej, bere dech. Nakonec spolujezdec řekne něco jako: „Dobře, dám tam automatický režim, což znamená, že auto vůbec nebude tušit, co dělat,” což všemu dává korunu. Ale dobře, tohle je problém Tesly, ne elektroaut.

Klíčovým neduhem je samozřejmě dojezd. Auto i na deštěm smáčeném okruhu a se zadním pohonem, kdy skoro nikdy není možné použít plný výkon, spálí za jedno kolo asi 35 % veškeré energie. Neujelo by tedy ani v tomto velmi pomalém režimu (čas skoro 14 minut) ani tři kola, na suchu by to možná nebyly ani dvě. Pravda, díky tomu se aspoň nepřehřeje, vynahrazují to ale brzdy, které se pro změnu přehřejí po první ostré deceleraci tak, že do druhé zatáčky Misha nedobrzdí s pedálem na koberečku. A pneumatiky šité na míru minimální spotřebě mají tak málo přilnavosti, že celá jízdy je nejen pomalá, ale připomíná spíš pohyb po ledové ploše.

Je to celé tak nepřesvědčivé, že se člověk musí divit, že existuje jediný člověk, který takový vůz považuje za symbol pokroku. Pokroku kam? Sami jsme na tomto okruhu testovali bezpočet aut, i 105koňovou Škodu Rapid za necelých 400 tisíc, všechna do jednoho fungovala lépe než tohle. Jasně, Model 3 v základu není okruhové auto, ale to není žádné normální auto. Ani něco jako BMW M3 není okruhovým vozem, to někde v koutku duše myslí na to, že by zvládlo pár ostrých kol. Ale ani to si na víc čáku nedělá, musíte si koupit něco jako Porsche 911 GT3 RS, abyste měli vůz připravený na okruh.

Přesto je běžné, že takovou jízdu aspoň nějak zvládají brzdy, že ji nějak zvládají pneu a že auto po dvou kolech neřekne, že musí na hodinu k pumpě. A teď tu máme Model 3 za cenu několika Rapidů (základ dnes za 1,054 milionu Kč), které kapituluje v podstatě ještě dřív, než na okruh vjede, protože pneumatiky obětovaly většinu aktivní bezpečnosti spotřebě energie? Ve výsledku ani není rychlejší než ona 105koňová Škoda, třebaže horší podmínky nelze ignorovat. Tak či onak je to opravdu tragédie, 14 minut trvající tragédie, podívejte se na to sami.

Faceliftovaná Tesla Model 3 se na okruhu nechová ani o trochu lépe než ta dosavadní, naopak, mj. má omezenou maximálku na 201 km/h. Prý kvůli pneu, říká Tesla, věří tomu někdo? Foto: Tesla

Zdroj: Misha Charoudin@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.