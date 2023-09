Tragické dopady downsizingu u Mercedesu neberou konce, novinka dostala naloženo od slabšího, 6 let starého soka před 2 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda jde soustavně na ruku politikům a vlastním dogmatickým cílům, nikoli zákazníkům a technické racionalitě. Výsledek je skutečně tragický - náskok na papíře se mění v reálné zaostávání za o generaci staršími soupeři.

Nad strategií Mercedesu z posledních let zůstává rozum stát. Třícípá hvězda se totiž otočila k zákazníkům zády a začala se soustředit buď na své dogmatické cíle nebo budoucí politické požadavky. Na některých trzích tak již byly zavedeny fixní ceny, naprosto všude pak lze očekávat nabídku vyvinutou v duchu downsizingu a elektrifikace. Ta je v příkrém rozporu s dlouhodobou reputací značky. Mnohem větším problémem ovšem je, že Mercedes-Benz zjevně doufal, že absenci několika válců, redukci objemu a jejich „nahrazení” elektřinou zastře lepší dynamikou. Zatím ale selhává na celé čáře.

My si dnes můžeme posvítit na souboj nového Mercedesu C43 AMG (W206) a šest let starého Audi S4 (B9). Zástupce čtyř kruhů se k němu dostavil s citelně nižším výkonem, 354 koní, ten ale generuje klasická šestiválcová jednotka bez elektrické asistence. Třícípá hvězda má oproti k tomu k dispozici dvoulitrový čtyřválec a mild-hybridní ústrojí, celkově tak může počítat se 408 koňmi. Hmotnost obou Němců se přitom pohybuje okolo 1 750 kil, AMG tedy má nemalý papírový náskok ve všech podstatných ohledech. Jenže v praxi je to úplně naopak.

V případě souboje s letmým startem chvíli trvalo řidiči Audi zvolit správné nastavení převodovky, jakmile se to ale stalo, Audi mělo navrch. A nejinak tomu bylo i při startu z pevného místa. Čtvrtmíli pak sice i Mercedes zvládnul za 12,5 sekundy, ovšem v o kus zaostal. To na novější, silnější a také o poznání dražší sedan není zrovna působivá vizitka, sázka na downsizing a elektrifikaci se zkrátka znovu ukázala být chybnou.

Bylo to těsné, ano, je ale třeba říci, že S4 by měla být dávno překonaným vozem, představila se už v roce 2017. Navíc to není zdaleka první souboj, který třícípá hvězda projela, od takového BMW dostává zejména třída C v provedení 43 i 63 naloženo pravidelně, nedávno dokonce prohrála i se svým vlastním předchůdcem. Audi navíc na příští rok chystá příchod nové generace, i když již pod názvem A5. V případě přiostřené verze ovšem i nadále počítá se šestiválcovou jednotkou. A i když asi na nějakou formu elektrifikace dojde, dá se předpokládat, že vůz to posune ještě dále před C43. Strádání Mercedesu tak vlastně jen započalo a je otázka, zda vůbec skončí. Automobilka se tváří, že zvolila skvělou cestu a uhnout z ní nehodlá, i když její novinky skoro nikdo nechce.

Novější Mercedes-AMG C43 se na soupeře nechytá i proto, že značka neodolala svodům downsizingu a její elektrické kroky nejsou zrovna elektrizující. Foto: Mercedes-Benz



Končící Audi S4 tak má stále navrch, i když ho pohání „tuctový” šestiválec. Třícípá hvězda by se tak měla začít obávat, s čím přijde konkurence v dalších letech. Foto: Audi

Zdroj: Sam CarLegion@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.