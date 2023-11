Tragicky zesnulý Ken Block natočil ještě před svou smrtí poslední velké video, první záběry jsou venku před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Světoznámý showman na počátku letošního roku tragicky zemřel a zdálo se, že žádné další Gymkhany už se od něj nedočkáme. Omyl, ještě dříve stihl usednout do Audi S1 Hoonitron a v Mexiku natočit novou Electrikhanu.

Z pohledu automobilových fanoušků neodstartoval letošní rok zrovna vesele. Hned druhý lednový den totiž svět obletěla zpráva, že oblíbený showman Ken Block zemřel po nehodě na sněžném skútru. Přišli jsme tak o člověka, který byl nejen spoluzakladatelem firmy DS Shoes, ale hlavně velkého automobilového nadšence, který stál u zrodu filmové série Gymkhana. S prvním takovým snímkem přišel již v roce 2008, další pak následoval o rok později. Pokaždé u toho přitom bylo upravené Subaru Impreza.

Gymkhana 3 nicméně odstartovala Kenovu dlouholetou spolupráci s Fordem, díky které došlo na prezentaci řady přemotorovaných strojů. Všechny tyto vozy pak Block ukázal v desátém díle, po jeho natočení se však začal pozvolna přesouvat od spalovací techniky k té elektrické a od modrého oválu k Audi. Loni tak světlo světa spatřila vůbec první Electrikhana, z té jsme ovšem až tak šťastní nebyli. Absence pořádného zvukového podkresu totiž dokázala i z pomalu nonstop jízdy bokem udělat nudu.

A nejsme sami, kdo si to myslí. Po více než roce má jeho video na kontě pouze 8,8 milionu shlédnutí, což by dříve mohlo být vnímáno jako pozitivní číslo, na současné poměry - a trochu cynicky řečeno i vzhledem k Blockově smrti - je to ale hodně málo. Sám Block dřív bodoval víc, „spalovací Gymkhana”, jejíž otěže převzal Travis Pastrana, pak boduje víc též. Jeho prvotina má aktuálně na kontě již 62 milionů shlédnutí po dvou letech, druhý kraťas pak 20 milionů za jedenáct měsíců. Přesun na alternativní pohon tedy Blockovi opravdu nevyšel.

Až nyní se ale dozvídáme, že před svou smrtí stihnul natočit ještě svou poslední Gymkahanu, znovu v elektrické verzi (říká si tedy Electrikhana 2). Ta bude mít premiéru v prosinci letošního roku, přičemž společnost Hoonitron na ni začíná lákat jednasedmdesátisekundovou ukázkou. Při jejím sledování člověku pomalu kapou slzy. Alespoň teď by tedy mohlo dojít na jistý „Walkerův efekt“. Na sklonku listopadu tomu totiž bude již 10 let, co nás opustil i herec Paul Walker. Ten v dané době pracoval na snímku Rychle a zběsile 7, se kterého se následně stal nejvýdělečnější díl celé série. Důvodem pochopitelně bylo právě úmrtí oblíbené celebrity, se kterou se alespoň tímto způsobem přišla rozloučit značná část světa.

Ale zpět k Blockovi a Electrikhaně 2, která se natáčela v Mexico City. A znovu u toho bylo i Audi S1 Hoonitron. To disponuje 680 koňmi a 640 Nm, což ve srovnání s předchozími kreacemi nejsou dvakrát působivá čísla. Ze zatím zveřejněných prvních záběrů se zdá, že Ken se tentokrát odvázal o trochu více a u obrazovek nebude taková nuda. Více se ale dozvíme až za měsíc.

První jízda elektrického S1 Hoonitron se konala v Las Vegas, fanoušky Kena Blocka však příliš nenadchla. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby druhý díl měl rekordní sledovanost, paradoxně kvůli smrti hlavního protagonisty. Foto: Audi

Zdroj: Hoonigan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.