„Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
Petr ProkopecAuto s výkonem tisíc nebo dva tisíce koní je jistě zajímavá věc. Tato jízda člověka zvyklého trápit i podobné stroje ale připomíná, že zábavu za volantem negeneruje ani tak výkon, ale spíš celková schopnost auta ostré jízdě sekundovat. To Mazda MX-5 umí na jedničku.
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„Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Auto s výkonem tisíc nebo dva tisíce koní je jistě zajímavá věc. Tato jízda člověka zvyklého trápit i podobné stroje ale připomíná, že zábavu za volantem negeneruje ani tak výkon, ale spíš celková schopnost auta ostré jízdě sekundovat. To Mazda MX-5 umí na jedničku.
Před dvěma lety se nabídka Mazdy MX-5 potichu změnila, když evropská klientela přišla o silnější dvoulitrový motor. Sáhnout tak může pouze po atmosférické jedna-pětce, která produkuje pouze 132 koní výkonu a 152 Nm točivého momentu. Je pak sice hezké, že na povel je má šestistupňový manuál, že vůz má pohon zadních kol a že je při hmotnosti 1 090 kilo poměrně lehký, ovšem i tak si nelze nevšimnout, že podvozek by snesl daleko vyšší stádo. Ostatně ani i těch 184 koní, které produkoval dřívější dvoulitr, ho tak úplně nezaměstnal.
Právě toto provedení se Christian Gebhart z německého magazínu Sport Auto rozhodl „vyvenčit“ na Nordschleife, tedy slavné Severní smyčce Nürburgringu. Zůstal u sériového obutí, což znamená, že vpředu byly nasazeny 16palcové kousky o rozměru 195/50 a vzadu 17palcové o rozměru 205/45. Ty jsou pak v případě varianty RF, jež v případě střechy využívá pevné panely a nikoli plátno, zatíženy poněkud vyššími 1 145 kilogramy. I přes oněch 184 kobyl a 205 Nm tak MX-5 nezvládla 20 832 metrů rychleji než za 8 minut a 50,38 sekundy. Což dnes opravdu není nic světoborného.
Jenže podle Christiana, který má s Ringem zkušeností jako málokdo, je japonský roadster i tak pekelně zábavný. A to přes použití spíše užších pneumatik, které nabídnou jen omezenou úroveň přilnavosti. I s nimi se ostatně musíte docela snažit, abyste je vyvedli z rovnováhy. To je dáno právě nízkou hmotností, která nenutí auto zatěžovat čímkoli od extrémně rozměrného obutí až po brzdy jako z náklaďáku. V zatáčkách je Mazda mimořádně presvědčivá, na rovinkách či ve stoupání ale pochopitelně ztrácí.
Dá se předpokládat, že o 50 koní slabší 1,5litrové provedení by bylo ještě pomalejší a určitě by se nedostalo s časem pod 9 minut. Mazda si za něj účtuje minimálně 900 750 Kč, pokud si vystačíte s plátnem, za RF však už žádá skoro milion. Není tak divu, že za letošek se prodalo jen 17 kusů. Osm z toho navíc připadá na květen, pár lidí připravených vyrazit za zážitky třeba i na západ Německa bychom tu tedy měli...
Mazda MX-5 RF s pevnými střešními panely vypadá dobře a používat jej můžete celý rok. Na druhou stranu je však citelně těžší, což 1,5litrovému motoru dává zabrat. Pro okruhové ježdění ho to předurčuje ještě méně, ani nijak zvlášť silnější dvoulitr se ale na Nordschleife neztratí. Foto: Mazda
Zdroj: Sport Auto
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- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
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