Trojice zlodějů se pokusila vzít majiteli luxusní Bentley přímo na parkovišti. Ten se nedal, bojoval a zvítězil před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Tento postup bychom vám v případě podobné konfrontace nedoporučovali. Nic to ale nemění na tom, že člověka hřeje u srdce, když pro jednou vyhraje dobro nad zlem.

Popravdě řečeno mě docela překvapuje, s jakou vervou jsou někteří lidé ochotní prát se o svůj majetek, když jim ho chce někdo ukrást. Na jednu stranu je to pochopitelné, zvlášť když má daná věc pro někoho i jistou morální hodnotu, na tu druhou ale platí, že je to pořád jen věc. A protože mezi námi žijí lidé, kteří jsou schopní zabít pro dvacetikorunu, nemám v úmyslu riskovat zdraví nebo život pro cokoli materiálního.

Možná řeknete, že to je slabošské, v tomto směru jsem ale nikdy nemínil být hrdinou. To ovšem neznamená, že mě nehřeje u srdce, když se někdo ve stejné situaci zachová zcela opačně a „grázlům” dá za vyučenou. Přesně to můžete vidět na záběrech níže z amerického New Jersey, kde se na parkovišti před obchodem pokusila trojice zřejmě mladistvých kriminálníků zmocnit Bentley Bentayga syna majitele supermarketu.

Ten udělal tu chybu, že v autě zůstal chvíli po dojezdu sedět s otevřenými dveřmi. Je to pochopitelně normální věc - vystupujete, přijde vám třeba zpráva na mobil, a tak ještě v sedě zareagujete. Jenže na takovou příležitost čekalo ono trio, které se rozhodlo řidiče vyrvat z vozu a auta se zmocnit. Jenže ten se nedal lacino a se zloději se začal sám prát. Jeho úspěchy byly proměnlivé, ono se těžko s někým bojuje ze sedačky v autě, takže nakonec musel ven, pral se ale dál a jednoho z útočníků s úspěchem „řezal” opodál. Zbylé duo díky tomu mělo čas do auta nastoupit, ale ouha - motor byl vypnutý a klíč zůstal v kapse majitele.

Celá trojka tak posléze vzala nohy na ramena a utekla s ničím, což je vskutku uspokojivý závěr. Měně uspokojivé je, že zatím nebyla dopadena, ale v tomto směru jsme v klidu - na takové lidi se soustavně někde vaří voda a je jen otázkou času, než spadne klec. Podívejte se na to celé sami na videu níže.

Bentley Bentayga zloděje pochopitelně láká, tentokrát ale utekli s nepořízenou. Tedy pokud nebudeme počítat slušnou nakládačku, kterou předtím dostali. Ilustrační foto: Bentley

Zdroj: ABC7NY

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.