Turci nadělili vrcholnému Porsche 911 GT3 RS dvě turba ještě dřív než automobilka, s 884 koňmi se postavilo vrtulníku

V poslední době se mocně spekuluje o tom, že by o atmosféricky plněný motor v nabídce Porsche 911 přišla i vrcholná GT3 RS. Pokud tomu dojde, tady máte ochutnávku toho, co od výsledku očekávat.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

před 7 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Porsche

Vůbec první Porsche 911 GT3 přišlo na svět v roce 1999 coby součást generace 996. Na přídi tedy trůnila kapkovitá světla, která se nestala zrovna populárními. Podstatné však bylo to, co se nacházelo vzadu - pod mohutným křídlem trůnil atmosférický motor navržený legendárním Hansem Mezgerem, který produkoval 380 koní. Automobilka jej spojila s šestistupňovým manuálem, načež se z 911 GT3 stalo auto obletované pravověrnými řidiči, hlavně pak ve své druhé evoluci.

Porsche v této tradici pokračovalo i u generace 997, a to i u výše postavené verze RS, ovšem u následující generace 991 došlo na radikální změnu - manuál byl nahrazen automatem. To vedlo k nemalé kritice, načež se základní 911 GT3 při faceliftu trojice pedálů znovu dočkala. Vrchol je ale od té doby spárován exkluzivně jen s převodovkou PDK. Ona modernizace ale naštěstí přivedla do hry také čtyřlitrový šestiválec, se kterým dorazilo 500 resp. 520 koní.

Porsche se tím dostalo prakticky na limit pohonné jednotky, neboť další šponování výkonu by již ohrozilo její spolehlivost. Mluvit se tak začalo i nahrazení atmosférického plnění turbodmychadly, na tento krok ale zatím nedošlo. Přičemž většina fanoušků po něm ani netouží. Pokud ale patříte do druhého tábora, mohlo by vás zaujmout nové dílo tuningové společnosti ES Motor. Ta se totiž rozhodla, že boxer pod obřím křídlem GT3 RS si přeplňování prostě zaslouží .

Příchod speciálně vyvinuté dvojice turbodmychadel zvedl výkon na 884 koní, přičemž je působivé, že pohonná jednotka má červené pole nadále v 9 tisících otáčkách. S řidičem na palubě pak vůz váží zhruba 1,6 tuny, načež disponuje poměrem 540 kobyl na tunu. To je větší stádo, než s jakým si tovární vůz musí vystačit celkově. I přes zachování pohonu zadních kol se tak dá předpokládat, že došlo na citelné zlepšení dynamiky.

Přesná data nejsou k dispozici, tuneři ovšem přistoupili k neobvyklému srovnání. Svou 911 GT3 RS Twin-Turbo totiž nasadili proti vrtulníku Bell 505 Jet Ranger X. Ten má na kontě sice jen 505 koní na hřídeli, což je ekvivalent asi 570 kobyl motorických, na druhé straně však váží jen 1 350 kil, a to včetně paliva a cestujících. Pro sporťák ze Zuffenhausenu je tak důstojným soupeřem, i když došlo na úpravu pravidel, aby srovnání bylo férovější.

První rozstřel totiž zahrnoval pružné zrychlení z 80 km/h, kdy Porsche již nemělo problém s trakcí, zatímco vrtulník se napřed nemusel vznést do vzduchu. Přesto se ale do cíle dřív nedostal, podobně jako zaostal ve druhém závodě ve zrychlení z místa na půl míli. Upravená GT3 RS zvládla stovku za 2,98 sekundy a čtvrtmíli za 10,56 sekundy, což sice nejsou špatná čísla, vyloženě oslnivá ale při daném výkonu a hmotnosti také nejsou.

Možná i proto Porsche poslední jízdu prohrálo, neboť startovalo na půl míli z místa, zatímco vrtulník už startovní čáru protínal při rychlosti 100 km/h. Je totiž patrné, že zpočátku má vůz problémy s trakcí. Jakmile ale zadní kola začnou pořádně zabírat, stává se z něj skutečná raketa, neboť ze 100 na 200 km/h se dostane za pouhých 4,57 sekundy. Po půl míli pak již dokáže jet rychlostí 280 km/h, na kterou se vrtulník ani nedostane.


911 GT3 RS z továrny disponuje atmosférickým motorem, za 1,55 milionu korun pro něj ovšem u turecké firmy ES Motor můžete dokoupit přeplňování, které zvedá výkon na 884 koní. Videa níže ukazují, jak výsledek lítá, zde skoro doslova. Foto: Porsche

Zdroje: Officially Gassed - OG@Youtube, ES Motor

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše