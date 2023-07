Turisté si na dovolené v Chorvatsku dávají na auta svérázné vzkazy, aby předešli útokům místních před 7 hodinami | Petr Miler

U nás to neznáme - anebo alespoň ne v této míře - na Balkáně ale nadále panuje velká nevraživost mezi občany Srbska a Chorvatska. Co tedy má dělat turista, když do Chorvatska přijede s autem ze srbské půjčovny?

Lidé si často neváží toho, co mají. A považují za samozřejmé něco, co samozřejmé vůbec není. Až historie tak bude muset docenit způsob, jakým bylo rozděleno Československo, třebaže mnohým zůstává trnem v oku, že se to vůbec stalo. Čechům a Slovákům přijde často nepředstavitelné, že by se to u nás mohlo stát, podobné tahanice ale nezřídka končí ozbrojenými konflikty, ve kterých na sebe lidé, kteří si ještě včera jako sousedé půjčovali sůl při přípravě nedělního oběda, najednou střílí přes ulici jako na největší nepřátele.

I tak vypadala chorvatská válka za nezávislost první poloviny 90. let, při níž byla prolita spousta zbytečné krve ve snaze rozdělit bývalou a poněkud nepřirozeně vzniklou Jugoslávii opět na země, ze kterých vzešla. Díky bohu, že je to dávno pryč, spousta lidí ale nezapomněla. A tak dnes stačí přijet do Chorvatska s autem se srbskou registrací, abyste se stali terčem útoků místních, ačkoli nepřijíždíte s nijak špatnými úmysly.

Je to smutné samo o sobě, je to ale ještě smutnější, když Srbové vůbec nejste. Do země se dostává o dovolených řada cizinců s auty ze srbských půjčoven, kteří se pak stávají terčem útoků, které si nezaslouží ani v jakkoli přeneseném smyslu slova. A ti to řeší po svém, jak upozornil jeden chorvatský uživatel Redditu, který nafotil Renault Clio se srbskou registrací a svérázným vzkazem: „Promiňte, jsme australští turisté.“ Právě tím chtějí předejít tomu, aby se na vůz seběhli Chorvaté s vidlemi.

Podle dalších uživatelů Redditu je to na místě, neboť je prý zcela běžné, že srbská auta zůstanou v Chorvatsku bez stěračů nebo s proraženými pneumatikami. Autorovi fotky se nepodařilo zjistit, zda auto skutečně měli půjčené australští turisté nebo se jednalo o Srby, kteří se za ně z obav z útoků vydávali, ale spíše se přiklání k tomu prvnímu. Chorvatská fráze prý není napsána tak, jak by ji správně napsal Chorvat nebo Srb, takže jde spíše o improvizovaný pokus s pomocí online překladače nebo něčeho podobného.

Tak či onak zabral, jak podotýkají diskutující. Takže pokud by se vám podařilo do Chorvatska zabloudit se srbským autem, možná nebude od věci vydat se podobnou cestou, prý se podobné vzkazy objevují stále častěji. A soudě podle kondice takto „upravených” aut se nemíjí účinkem.

Podobný Renault Clio se srbskou registrací si někdo pro cestu do Chorvatska opatřil svérázným vzkazem, jak můžete vidět níže. Zda šlo skutečně o Australany, nevíme, na každý pád se jejich snaha setkala s pochopením. Ilustrační foto: Renault

