Túrování vrcholné verze levného „amerického Ferrari" fascinuje, jasně překonává i originál

/ Foto: Chevrolet

Už dosavadní informace naznačovaly, že žák by v tomto případě mohl překonat mistra, i když za své služby bude žádat zlomek jeho ceny. A přesně tak to v případě Corvette Z06 vypadá i v praxi.

Od premiéry nové Corvette Z06 uběhlo již pěkných pár pátků, zákazníci se ale dosud nedočkali jediného kusu. Výroba čehokoli automobilového dnes vázne a Chevrolet má problém i s dodávkami výchozí C8. Nadšení z novinky nicméně neopadá, za čímž stojí hlavně její pohonná jednotka. Za kódovým označením LT6 se skrývá 5,5litrový atmosférický osmiválec naladěný na 679 koní výkonu a 623 Nm točivého momentu. S tímto motorem pak byla spojena osmistupňová automatická převodovka ze základní C8, ovšem se zkráceným stálým převodem. Na stovku (resp. 97 km/h) by tak Corvette Z06 měla zrychlit již za 2,6 sekundy.

Daný čas zatím nebylo možné nezávisle ověřit, pomalé auto to ale jistě nebude. A stejně jisté je, že že pohonná jednotka produkuje tak úžasný zvuk, že oněmět museli i v Maranellu. Kromě toho se neskutečně rychle vytáčí, za čímž stojí hlavně plochá kliková hřídel. Ta nepotřebuje protizávaží, zároveň však kvůli tomu přenáší do kabiny o trochu více vibrací. Ty nicméně nejsou ve sportovním voze nutně na škodu, neboť vás dostanou více do hry. Chevrolet je navíc měl potlačit na minimum.

Právě vysokootáčkový charakter jednotky si stejně jako její zvuk můžete vychutnat na videu níže, na kterém Chevrolet prezentuje hned několik exemplářů Z06. Video člověka, který si na Youtube říká Drive 615, se zaobírá autem velmi povšechně, pokud vás ale zajímá jen zvuk, skočte v čase na 6. minutu a 30. sekundu. Dočkáte se postupně i velmi vysokých otáček, hotového italského štěkání, které je zvlášť v dnešní době naprosto opojné. Teď už víme, že automobilka měla v případě zvukového projevu za vzor Ferrari, které nechtěla jen napodobit, ale rovnou jej i překonat a nabídnout více za méně. A zvlášť ve srovnání s dnešní produkcí italské značky se to Američanům jasně povedlo.

I tento aspekt se stará o obrovský zájem o vůz, který je ale Chevroletu stejně příjemný jako nepříjemný. Jak jsme již naznačili, s náběhem výroby to nejde hladce a sériová produkce v Bowling Green v Kentucky nezačne dříve než v létě. V té době mohou prodejci evidovat snadno i tisíce objednávek, ne-li více. V případě zájmu tedy bude lepší neotálet, detaily k dostupnosti vozu pro Evropu ale zatím nebyly zveřejněny.

Nová Corvette Z06 je velmi působivým vozem nejen po stránce vzhledové a technické, ale i zvukové, jak nejlépe ukazuje video níže. Foto: Chevrolet

Zdroj: Drive 615@YouTube

