Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video

Není to ta vánoční zpráva, kterou bychom vám chtěli přinést, ale i tohle je bohužel život. Letos 55letý slavný herní vývojář pokoušel štěstí ve svém Ferrari na vyhlášené silnici poblíž Los Angeles a nevyšlo to, s sebou do nebe vzal i svého spolujezdce.

před 8 hodinami | Petr Miler

Foto: Ferrari

Není to ta vánoční zpráva, kterou bychom vám chtěli přinést, ale i tohle je bohužel život. Letos 55letý slavný herní vývojář pokoušel štěstí ve svém Ferrari na vyhlášené silnici poblíž Los Angeles a nevyšlo to, s sebou do nebe vzal i svého spolujezdce.

Asi není nic horšího než nadělit svým blízkým na Vánoce tu nejhorší možnou zprávu, o kterou se lidský život může postarat, a tak vás všechny prosíme: Lidi, buďte opatrní. Slavný herní vývojář Vince Zampella moc opatrný nebyl, jak se nyní dozvídáme. A 21. prosince napsal za svým životem smutnou tečku, bylo mu teprve 55 let.

Vánoce přitom svět počítačových her obvykle netráví truchlením, je to doba vypouštění nových titulů a velkých žní. Zampella, který se proslavil především jako jeden z klíčových tvůrců střílečkové série Call of Duty, ale bohužel ve zmíněný den těžce havaroval ve svém Ferrari 296 GTS. A jakkoli je dnes docela těžké se v tak moderním autě zabít, tady se vše seběhlo tak nešťastně, že karambol nepřežil. Vše navíc zachytili kolemjdoucí na video, a pokud si jej chcete pustit, raději řekneme, že záběry incidentu mohou být znepokojivé, byť neobsahují nic vyloženě drastického.

Vince Z. doplatil nejen na svou nepřiměřenou jízdu tunelem na Crest Highway v pohoří San Gabriel Mountains, vyhlášenou řidičskou silnicí nedaleko Los Angeles. Po ztrátě kontroly nad vozem ve zjevně nedotáčivém smyku trefil velmi absurdně umístěné betonové svodidlo, které jeho Ferrari rozpáralo a poslalo do vzduchu. Auto navíc po přistání zpět na zem vzplálo.

Pomoc bohužel nepřišla dost rychle, a to nakonec nejen pro Zampellu, ale i jeho spolujezdce. Herní vývojář zůstal uvězněn v autě a na místě zemřel. Spolujezdec byl vymrštěn z Ferrari a byl aspoň převezen do nemocnice, tam ale zemřel i on. Nezbývá než chvíli zůstat myšlenkami s oběma oběťmi i jejich blízkými, tohle v čase Vánoc bolí dvojnásob.

Dodejme, že Zampella zahájil svou úspěšnou kariéru jako hlavní tvůrce střílečky Medal of Honor: Allied Assault. Poté pracoval na několika dalších hrách série Medal of Honor, tTy pravé chvíle slávy si ale užil až v Activisionu a později Infinity Ward. Právě tam Vince Zampella s Jasonem Westem připravili hned několik vydání Call of Duty. V posledních letech Zampella pracoval v Electronic Arts, kde se podílel na vývoji série Battlefield. Všechna dotčená herní studia reagují na tuto zprávu pochopitelně se zděšením, takhle si konec úspěšného života nikdo nepředstavuje...


Ferrari 296 (zde ve verzi GTB) je stroj rychlý jako čert. Vince Zampella jej bohužel nezvládl, dost nešťastně havaroval a zemře. Na záběry níže se nedívá snadno... Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: NBC News

Petr Miler

