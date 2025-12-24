Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
Petr MilerNení to ta vánoční zpráva, kterou bychom vám chtěli přinést, ale i tohle je bohužel život. Letos 55letý slavný herní vývojář pokoušel štěstí ve svém Ferrari na vyhlášené silnici poblíž Los Angeles a nevyšlo to, s sebou do nebe vzal i svého spolujezdce.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
před 8 hodinami | Petr Miler
Není to ta vánoční zpráva, kterou bychom vám chtěli přinést, ale i tohle je bohužel život. Letos 55letý slavný herní vývojář pokoušel štěstí ve svém Ferrari na vyhlášené silnici poblíž Los Angeles a nevyšlo to, s sebou do nebe vzal i svého spolujezdce.
Asi není nic horšího než nadělit svým blízkým na Vánoce tu nejhorší možnou zprávu, o kterou se lidský život může postarat, a tak vás všechny prosíme: Lidi, buďte opatrní. Slavný herní vývojář Vince Zampella moc opatrný nebyl, jak se nyní dozvídáme. A 21. prosince napsal za svým životem smutnou tečku, bylo mu teprve 55 let.
Vánoce přitom svět počítačových her obvykle netráví truchlením, je to doba vypouštění nových titulů a velkých žní. Zampella, který se proslavil především jako jeden z klíčových tvůrců střílečkové série Call of Duty, ale bohužel ve zmíněný den těžce havaroval ve svém Ferrari 296 GTS. A jakkoli je dnes docela těžké se v tak moderním autě zabít, tady se vše seběhlo tak nešťastně, že karambol nepřežil. Vše navíc zachytili kolemjdoucí na video, a pokud si jej chcete pustit, raději řekneme, že záběry incidentu mohou být znepokojivé, byť neobsahují nic vyloženě drastického.
Vince Z. doplatil nejen na svou nepřiměřenou jízdu tunelem na Crest Highway v pohoří San Gabriel Mountains, vyhlášenou řidičskou silnicí nedaleko Los Angeles. Po ztrátě kontroly nad vozem ve zjevně nedotáčivém smyku trefil velmi absurdně umístěné betonové svodidlo, které jeho Ferrari rozpáralo a poslalo do vzduchu. Auto navíc po přistání zpět na zem vzplálo.
Pomoc bohužel nepřišla dost rychle, a to nakonec nejen pro Zampellu, ale i jeho spolujezdce. Herní vývojář zůstal uvězněn v autě a na místě zemřel. Spolujezdec byl vymrštěn z Ferrari a byl aspoň převezen do nemocnice, tam ale zemřel i on. Nezbývá než chvíli zůstat myšlenkami s oběma oběťmi i jejich blízkými, tohle v čase Vánoc bolí dvojnásob.
Dodejme, že Zampella zahájil svou úspěšnou kariéru jako hlavní tvůrce střílečky Medal of Honor: Allied Assault. Poté pracoval na několika dalších hrách série Medal of Honor, tTy pravé chvíle slávy si ale užil až v Activisionu a později Infinity Ward. Právě tam Vince Zampella s Jasonem Westem připravili hned několik vydání Call of Duty. V posledních letech Zampella pracoval v Electronic Arts, kde se podílel na vývoji série Battlefield. Všechna dotčená herní studia reagují na tuto zprávu pochopitelně se zděšením, takhle si konec úspěšného života nikdo nepředstavuje...
Ferrari 296 (zde ve verzi GTB) je stroj rychlý jako čert. Vince Zampella jej bohužel nezvládl, dost nešťastně havaroval a zemře. Na záběry níže se nedívá snadno... Ilustrační foto: Ferrari
Zdroj: NBC News
Bleskovky
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
před 4 hodinami
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
před 9 hodinami
- Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů
včera
Nové na MotoForum.cz
- Test Honda GL1800 Gold Wing Tour: dárek k padesátinám 08:00
- Návrat po 78 dnech včera 10:41
- Největší talent superbiků včera 10:00
- Triumph Tracker 400: ze světa flat-tracku 22.12.2025
- Ostrá reakce Tardozziho 22.12.2025
Nejnovější články
- Mazda kdysi postavila auto, které se vešlo do cestovního kufru. Vidíte ho vážně celé, na fotce nic nechybí
před 3 hodinami
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
před 4 hodinami
- Nový Renault Clio v hávu legendy 90. let vypadá zatraceně dobře, takové auto by najednou chtěl každý
před 5 hodinami
- Interiéry bez tlačítek jsou ta nejnebezpečnější věc v moderních autech, říká studie. Potřebovali jsme na to ale vůbec studii?
před 7 hodinami
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Jaguar a dalsi britske zverstvo 12.24. 15:58 - řidičBOB
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.24. 13:24 - pavproch
- Škoda Auto obecně 12.24. 12:48 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.24. 12:01 - pavproch
- BMW Divize 12.24. 11:42 - pavproch
- Rychlodotazy 12.23. 18:12 - audis
- Dálniční známka CZ (2021 až aktuálně 2026) 12.23. 16:39 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.23. 12:01 - jerry