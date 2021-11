Tým amerického prezidenta ve Skotsku překvapil tím, jak doplňuje palivo do jeho Bestie

Člověk by při všech bezpečnostních opatřeních provázejících jakýkoli přesun hlavy tak významného státu čekal, že doplňování paliva bude zajištěno vlastními prostředky na odlehlém místě. Bidenův Cadillac Beast ale doplnili palivem u běžné čerpací stanice.

Joe Biden při svém smýšlení pochopitelně nemůže chybět na Konferenci OSN o změně klimatu ve skotském Glasgow. Podle videa níže, na kterém usíná při čímsi projevu, se zdá, že jej to tam moc nebaví, tomu se ale ani nedivíme. Čemu se trochu divíme, je způsob, jak je tam zajištěn jeho pohyb.

Jednak zvedá obočí, že se ubytoval v Edinburghu, tedy asi 80 km vzdáleném místě. Odtud navíc denně létá helikoptérou do Glasgow, přičemž mezi oběma místy musí beztak korzovat část kolony jeho aut v čele s na míru vyrobeným Cadillacem - na konferenci o změně klimatu poněkud pokrytecká věc. Dnes se ale soustřeďme jen na ono auto, kterému nikdo neřekne jinak než Beast neboli Bestie, ačkoli oficiálně jde jen o „prezidentský speciál”.

Jde o 12 let starý vůz, přesto je stále obestřený řadou tajemství - z bezpečnostních důvodů, pochopitelně. Ač se tváří jako velký sedan, stojí na základech náklaďáku a s veškerým pancéřováním i výbavou váží přes 9 tun. Něco takového musí pohánět opravdu silný motor s opravdu velkou spotřebou, a tak není divu, že takový vůz je třeba pravidelně tankovat. S ohledem na bezpečnostní opatření bychom ale čekali, že se tak bude dít mimo dohled veřejnosti.

To se ale minimálně ve Skotsku neděje. Tam byla celá prezidentská kolona zachycena na čerpací stanici, jak doplňuje i právě Bestii. Prezident podle všeho na palubě nebyl, i tak je to pozoruhodné - jak praví autor fotek níže, takové auto opravdu nečekáte u pumpy na Calderově ulici v Edinburgu. A autor snímků si neodpustil ani žert na téma místních cen paliv, které musí být pro Američany šokující.

Ve Velké Británii dnes stojí litr paliva v přepočtu okolo 45 Kč, tedy ještě více než u nás, v USA se i přes neobvyklý nárůst v poslední době pohybují okolo dvacetikoruny. Taková Bestie musí mít nádrž na stovky litrů paliva - i kdyby to bylo „jen” 300 litrů, bude jedno tankování ve Skotsku stát přes 13 tisíc korun místo 6, to už zabolí.

Zoom in and you can just about see a White House aide's jaw dropping at UK petrol prices pic.twitter.com/TMIslNxDDZ