U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry

Je to v době vysokých cen benzinu a nafty pohádka jako z oříšku královny Mab, jenže tohle se skutečně stalo. Záměr to nebyl, naštěstí pro kupující ale chybu udělala firma dost velká na to, aby raději snesla ztráty s tím spojené, než aby byla vystavena negativní publicitě.

před 6 hodinami | Petr Miler

Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Je to v době vysokých cen benzinu a nafty pohádka jako z oříšku královny Mab, jenže tohle se skutečně stalo. Záměr to nebyl, naštěstí pro kupující ale chybu udělala firma dost velká na to, aby raději snesla ztráty s tím spojené, než aby byla vystavena negativní publicitě.

Ceny benzinu a nafty jsou zas jednou téma a na jednu stranu se nedivíme. Už tak daněmi absurdně vysoké cifry jsou nyní ještě vyšší a leze to do peněz, na tu druhou... Uvážíme-li, co všechno ze životních nezbytností v posledních letech zdražilo i násobně, jsou ceny těchto komodit pohybující se v pořád stejném rozmezí už skoro dvě dekády pořád relativně nízké. Ale nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe, že?

Na samotnou hranici možností se v tomto ohledu dostala čerpací stanice Carrefouru v městečku Breuillet nedaleko Paříže. Jak informuje Le Figaro, při elektronickém nastavení cen paliv u jinak samoobslužné benzinky byla stanovena cena jen 0,01 euro za litr paliva, což dovolilo tankovat palivo v neomezeném množství asi za 24 haléřů místo dnes obvyklých 40 korun. A není to žádný hoax, jak ukazuje video od jednoho z kupujících níže. Litry prostě tekly a cena stoupala jen velmi, velmi pomalu.

Zpráva o této nabídce se rozšířila po okolí bleskovou rychlostí a lidé brzy čerpací stanici obsadili s kanystry v rukou. Někteří možná pomýšleli na reklamní akci, rychle se ale ukázalo, že někdo pouze udělal chybu. Carrefour později večer na tento omyl přišel a cenu srovnal s původním záměrem, v mezičase ale benzinka obsloužila bezpočet klientů.

Mnozí to jistě považovali za něco jako výhru v loterii, ale takhle jednoduché to není. Pokud dojde k podobné chybě a palivo je prodáváno za zjevně nesprávnou cenu, bude se na případné tankování za pár korun snadno vztahovat institut tzv. neoprávněného obohacení, který dovoluje firmě požadovat po zákaznících úhradu obvyklé ceny. Bylo by to jistě na táhlé soudní spory, pokud by se někdo chtěl zarytě bránit. A nikde není psáno - kór ve Francii -, že by Carrefour uspěl, naštěstí ale firma nechala věc být.

Menší firma by si to asi nemohla dovolit, maloobchodní gigant ale v obavách z negativní publicity bere tento úsměvný omyl jako reklamu a účty vzal na sebe. Takže palivo za 24 haléřů za litr je realitou. Tedy bylo. Aspoň chvíli. 1 000 km od Prahy. Co už, snad se příště usměje štěstí i na někoho z nás...


V zahraničí na poutačích u benzinek lidé obvykle vidí spíš taková čísla, dnes ještě vyšší. 0,01 Eur za litr, to zní lákavě. A v Breuilletu u Paříže za tuto cenu skutečně šlo nakoupit, aspoň chvíli a bez následků... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroje: Cpasdeslol@X, Le Figaro

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.