U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
Petr MilerJe to v době vysokých cen benzinu a nafty pohádka jako z oříšku královny Mab, jenže tohle se skutečně stalo. Záměr to nebyl, naštěstí pro kupující ale chybu udělala firma dost velká na to, aby raději snesla ztráty s tím spojené, než aby byla vystavena negativní publicitě.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
před 6 hodinami | Petr Miler
Je to v době vysokých cen benzinu a nafty pohádka jako z oříšku královny Mab, jenže tohle se skutečně stalo. Záměr to nebyl, naštěstí pro kupující ale chybu udělala firma dost velká na to, aby raději snesla ztráty s tím spojené, než aby byla vystavena negativní publicitě.
Ceny benzinu a nafty jsou zas jednou téma a na jednu stranu se nedivíme. Už tak daněmi absurdně vysoké cifry jsou nyní ještě vyšší a leze to do peněz, na tu druhou... Uvážíme-li, co všechno ze životních nezbytností v posledních letech zdražilo i násobně, jsou ceny těchto komodit pohybující se v pořád stejném rozmezí už skoro dvě dekády pořád relativně nízké. Ale nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe, že?
Na samotnou hranici možností se v tomto ohledu dostala čerpací stanice Carrefouru v městečku Breuillet nedaleko Paříže. Jak informuje Le Figaro, při elektronickém nastavení cen paliv u jinak samoobslužné benzinky byla stanovena cena jen 0,01 euro za litr paliva, což dovolilo tankovat palivo v neomezeném množství asi za 24 haléřů místo dnes obvyklých 40 korun. A není to žádný hoax, jak ukazuje video od jednoho z kupujících níže. Litry prostě tekly a cena stoupala jen velmi, velmi pomalu.
Zpráva o této nabídce se rozšířila po okolí bleskovou rychlostí a lidé brzy čerpací stanici obsadili s kanystry v rukou. Někteří možná pomýšleli na reklamní akci, rychle se ale ukázalo, že někdo pouze udělal chybu. Carrefour později večer na tento omyl přišel a cenu srovnal s původním záměrem, v mezičase ale benzinka obsloužila bezpočet klientů.
Mnozí to jistě považovali za něco jako výhru v loterii, ale takhle jednoduché to není. Pokud dojde k podobné chybě a palivo je prodáváno za zjevně nesprávnou cenu, bude se na případné tankování za pár korun snadno vztahovat institut tzv. neoprávněného obohacení, který dovoluje firmě požadovat po zákaznících úhradu obvyklé ceny. Bylo by to jistě na táhlé soudní spory, pokud by se někdo chtěl zarytě bránit. A nikde není psáno - kór ve Francii -, že by Carrefour uspěl, naštěstí ale firma nechala věc být.
Menší firma by si to asi nemohla dovolit, maloobchodní gigant ale v obavách z negativní publicity bere tento úsměvný omyl jako reklamu a účty vzal na sebe. Takže palivo za 24 haléřů za litr je realitou. Tedy bylo. Aspoň chvíli. 1 000 km od Prahy. Co už, snad se příště usměje štěstí i na někoho z nás...
V zahraničí na poutačích u benzinek lidé obvykle vidí spíš taková čísla, dnes ještě vyšší. 0,01 Eur za litr, to zní lákavě. A v Breuilletu u Paříže za tuto cenu skutečně šlo nakoupit, aspoň chvíli a bez následků... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain
Incroyable bug dans une station-service du Carrefour Market Breuillet : le litre d’essence affiché a 1 centime. En quelques minutes, une foule d’automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l’erreur. pic.twitter.com/THKpa06qhB— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) March 6, 2026
Zdroje: Cpasdeslol@X, Le Figaro
Bleskovky
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
před 6 hodinami
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
včera
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
10.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Suzuki Katana Limited Edition 2026: pouhých 45 kusů včera 08:00
- Propršený test Superbike v Portimau 10.3.2026
- Honda XL750 Transalp E-Clutch je Motocyklem roku 2026 9.3.2026
- Grand Prix Kataru je v ohrožení 8.3.2026
- Za Thajsko v Moto2 pouze poloviční body 7.3.2026
Nejnovější články
- K mání je ještě krásně zachovalý poslední ostrý kombík s motorem V8 a ručním řazením, nic takového už se nevrátí
před hodinou
- Elektrický experiment VW stihl po přidání spalovacího motoru další odklad. Než ho dokončí, elektrickou verzi nemusí chtít už nikdo
před 2 hodinami
- Značka, která i u nás mohutně boduje se svým Range Roverem z Temu, zašla ještě dál. Začíná prodávat Mercedes GLS z Temu
před 4 hodinami
- Batterygate? Mercedes lhal zákazníkům o tom, jaké baterky montuje do svých elektromobilů, dostal pokutu 160 milionů
před 5 hodinami
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva