U Volva už nemyslí hlavou. Stáhli bizarní reklamu vytvořenou AI z toho nejabsurdnějšího důvodu: Kvůli emisím CO2 před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo/Lion, tiskové materiály

Pokud je něco opravdu špatné, pak je to bohapusté plýtvání, tedy třeba energeticky náročné vytváření čehokoli, co nemá žádný užitek. Právě k tomu nakonec Volvo přistoupilo ve jménu svého svatého ekologického boje, to byste nevymysleli.

Diskutovali bychom o tom, čemu se dnes říká AI, tedy umělá inteligence. Ale asi bychom byli ubiti davem, který dnes za projev umělé inteligence považuje i to, že vám automat na pití výměnou za padesátikorunu vydá vychlazenou láhev. Však nahrazuje inteligentního prodavače, no ne? Jsme si samozřejmě vědomi současné široké definice toho, co je za AI považováno, tak se toho podržíme, sami ale zvažte, jak moc to má společného s reálnou inteligencí.

Právě na tzv. AI vsadilo Volvo ve své poslední reklamě vytvořené ve spolupráci s agenturou Lion. Vidět ji můžete níže a ač se vám bude zdát, že je „normálně hraná”, ve skutečnosti při její tvorbě nebyl natočen jediný skutečný záběr - lidé z Lionu se po jejím vypuštění do éteru výslovně chlubili, že vznikla celá na počítači. Řekněme, že to je zajímavý aspekt, kdyby ale tento spot nevystavili na svém kanálu kolegové z Carscoops, už si jej neprohlédnete. V mezičase totiž byla na příkaz Volva stažena, jak vysvětluje Jalopnik.

Spot nebyl určen pro Evropu, ale pro arabské země, což může a nemusí vysvětlovat jeho nanejvýš bizarní pojetí. Neobjevuje se něm jediný vůz Volva a pomalu nechápeme, co chce říci, Lion ale říká, že arabské publikum je jiné. Budiž, tak jako tak to ale nebyl důvod, proč musela po pár dnech zmizet z oběhu. Problémem se stala právě skutečnost, že za jejím zrodem stála umělá inteligence, ovšem ne proto, že by se Volvu nezamlouvala virtuální realita či přílišná moderna.

Automobilka má problém s tím, že fungování současné AI je velmi energeticky náročné, a tak je spojeno s vysokou emisní stopou. Právě na to se někteří zlobili, když se reklama dostala ven, a tak Volvo rozhodlo, že taková forma prezentace nekoresponduje s hodnotami, které společnost zastává. Ústředí firmy nyní k věci říká že „šlo o lokální iniciativu, která není v souladu s globálními směrnicemi Volva. Reklama proto byla stažena”.

Sama o sobě je to vrcholně bizarní reakce, i pokud ale pomineme její absurdní dogmatismus, nedává žádný smysl. Především je třeba si říci, že i když práce počítačů na tomto spotu mohla být energeticky náročná, skoro jistě musela znamenat menší zátěž pro přírodu než pokusit se natočit zachycené reálně. Však to by znamenalo přesuny hromady lidí, výrobu nespočtu kulis atp. Ale ať už je tohle jakkoli - ksakru, ta reklama už existuje, už vznikla, ony emise už byly vyprodukovány. A když se nyní spláchne do záchodu, nikdo je nevrátí, je to prosté plýtvání. Kdyby Volvo řeklo, že příští reklamy namaluje hnilobou z bioodpadu na vyřazené spodní prádlo, tak to bereme, ale vzít tento krok zpátky coby projev ekologického cítění? To už vyžaduje nulové myšlení hlavou.

Ale ono to vlastně tak nějak zapadá to „strategičnosti” uvažování samotné automobilky. Připomeňme, že ta chtěla nejpozději do roku 2030 přejít jen na elektromobily stůj co stůj, přičemž v některých oblastech mělo na konec spalovacích motorů dojít ještě dřív. Protože ale reálně hrozilo spíše to, že by skončilo celé Volvo, značka své záměry přehodnotila. Člověk by doufal, že se tím poučí. Ale asi ne, aktivismus a dogmatismus žijí dál a jsou pořád „víc než hlava”. Nezbývá než popřát hodně zdaru bez AI, ať si za touto zkratkou představíte cokoli.

Kdyby za stažením reklamy saudsko-arabského Volva stál fakt, že jde o bizarní marketingový počin, dalo by se to pochopit. Jenže značka rozhodla, že využití umělé inteligence není v souladu s jejím ekologickým cítěním. A proto zavelela k opravdu nehoráznému a zbytečnému plýtvání. Foto: Volvo/Lion, tiskové materiály

Zdroje: Jalopnik, Carscoops, Lion, Volvo

Petr Prokopec

