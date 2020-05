Uber nemilosrdně poslal do šrotu tisíce elektrických kol po uzavření divize Jump před 4 hodinami | Petr Miler

Mohla posloužit lidem, kteří nemají ani na kolo, protože i bez akumulátoru mohou fungovat jako klasické bicykly. Uber se je ale rozhodl zničit, jeho důvody nikdo nechápe.

Jestli nám něco opravdu vadí, pak je to ničení věcí, které dále mohou posloužit svému účelu. Často se to stává u aut, které byla například zabavena kvůli ilegální registraci pro běžný provoz nebo byla koupena z peněz získaných trestnou činností. Chápeme, pokud někdo potrestá majitele odebráním vozu, proč ale trestat samotné auto? Může být zabaveno, prodáno v aukci nebo předáno charitativním organizacím a posloužit lépe.

Je to jednoduchá selská logika, přesto se zas a znovu setkáváme s případy nesmyslné devastace. Ten poslední není dílem úřadů, ale soukromé firmy, která by z podstaty měla smýšlet racionálněji. Ale neudělala to a zničila tisíce funkčních elektrokol poté, co opustila byznys s nimi spojený.

Jde o Uber, nám oborově blízkou firmu poskytující cosi mezi sdílením aut a taxislužbou. Ta dříve zkusila proniknout i do segmentu sdílených elektrokol službou zvanou Jump, po neúspěchu ale tuto divizi prodala konkurenční společnosti Lime, do níž sama současně investuje. Po předání aktivit Limu ale Uberu zbyly tisíce zbytných starých kol, která se rozhodl prostě zničit.

Dokumentují to záběry níže, jež ukazují vyřazená kola na dvoře firmy zabývající se recyklací. Podle očitých svědků na místo dorazilo nejméně 30 plně naložených kamionů plných kol, z těch pak byly odebrány akumulátory a zbytek byl zničen s cílem vrátit do oběhu pouze kovy použité při výrobě.

Je to smutné stejně jako kdykoli jindy a je pozoruhodné, že i přímo Lime žádá veřejně Uber, aby bicykly neničil, že sám pro ně dovede najít vyžití - Lime vyřazená kola dává firmám zabývajícími se renovací a ty je následně rozdávají potřebným. Uber je prostě zničí. Podle mluvčího není další využití možné kvůli bezpečnosti či odpovědnosti firmy a lepší je prý bude ekologicky zlikvidovat. To je ale nesmysl - kola prý i po vyjmutí akumulátorů fungují jako běžné šlapací bicykly a po renovaci, které by se zmíněné firmy ujaly i zdarma pro dobrou věc, nemají jak být nebezpečná či jinak závadná.

Je to pozoruhodné o to více, že Uber provozuje velmi ztrátový byznys, který mohutně doplatil i na pandemii koronaviru. Firma eviduje o 80 procent méně jízd než dříve a už propustila tisíce zaměstnanců. Když ne darováním, tak prodejem použitých kol v aukci mohla alespoň trochu zlepšit svou bilanci. Ale proč se žinýrovat, když prodejem pár akcií firmy na burze získáte více a můžete dál žít na dluh...

Uber nesmyslně šrotuje tisíce kol, pro která po prodeji divize Jump neumí využít, přitom by je stačilo rozdat. I firma, které Jump odprodal, jej o to žádá

Zdroj: Engadget

Petr Miler