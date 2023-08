Učitel autoškoly naboural do jejího sídla, autem zajel přímo do kanceláře s nápisem „Nauč se řídit” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lakewood Police Department, CC0 Public Domain

Ironie osudu dokáže být někdy neobyčejně krutá. Tušíme, že tento instruktor bude mít problémy získat si respekt u těch, které má učit řídit, pakliže to sám až takovým způsobem nezvládá.

Život někdy bývá krutý sám o sobě, takže nechceme sypat sůl do beztak bolavých ran, jsou ale věci, které se vám v určitých pozicích stát prostě nesmí. Všichni jsme chybující tvorové a můžeme kdykoli cokoli pokazit, ale stejně jako si nemůžete dovolit usnout za volantem jako profesionální řidič autobusu plného lidí, nemůžete si dovolit ani udělat školáckou chybu za volantem jako někdo, kdo má ostatní učit řízení.

Přesně to se stalo jednomu instruktorovi autoškoly v Lakewoodu v americkém Coloradu, který si podle všeho zřejmě spletl pedály plynu a brzdy ve svém soukromém autě, když jel do práce. Stalo se mu to přímo před sídlem firmy, pro kterou teprve pár dnů pracoval, a tak zajel se svým vozem přímo její kanceláře s nápisem „Nauč se řídit”. To je opravdu velká ironie.

Bylo to nakonec štěstí v neštěstí, neboť několik lidí podle policie stihlo splašenému autu uskočit a výsledkem byl jen jeden zraněný. Možná šlo o řidičovo ego, neboť škody na něm musí být opravdu velké. Fotka s Hyundai Tucson „zaparkovaným” dovnitř sídla autoškoly se zřejmě dříve nebo později stane internetovou legendou.

Majitel autoškoly potvrdil, že řidič je zaměstnancem firmy, prý pro ni pracoval teprve pár dnů a zatím se nevěnoval aktivní výuce studentů. Sám s trochou ironie poznamenal, že je to vlastně i pro studenty poučné, neboť mohou vidět, že řízení se může vymknout z rukou komukoli a kdykoli. To je na jednu stranu pravda, na tu druhou by se to ale nemělo stát někomu, kdo je má učit opak. Policisté věc řeší jen jako dopravní přestupek, co se dále bude dít se zaměstnancem autoškoly, není jasné. Nedokážeme si ale v jeho roli představit o mnoho horší selhání.

Lidé si občas pedály brzdy a plynu spletou, jakkoli podivně to může znít. Ale aby se to přihodilo instruktorovi autoškoly? Navíc přímo před autoškolou, do jejíž kanceláře pak „uklidí” vůz? To je opravdu silná ironie. Foto: Lakewood Police Department, CC0 Public Domain

Zdroje: Lakewood Police Department, CBS 11 News

Petr Miler

