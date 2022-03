Ukrajinský majitel Tesly na vlastní kůži poznal, že se elektromobily do těžkých časů moc nehodí včera | Petr Miler

Když je pro mnohé s elektromobily těžké vyjít i v momentě, kdy se nic zvláštního neděje, co teprve ve chvíli, kdy potřebujete prchnout před válečným konfliktem? Majitel tohoto Modelu S skončil poněkud dehonestujícím způsobem u čerpací stanice.

Je to docela složitá filosofická otázka, na kterou nelze najít jednoznačnou odpověď. Je na jednu stranu nepochybné, že moderní vynálezy naše životy zefektivňují, činí je kvalitnějšími, příjemnějšími, cokoli takového. Na tu druhou nás ale činí do značné míry závislými na tom, že fungují, a tak míváme problém poradit si, když nefungují. Odmítat je s tím, že nefungují vždy, by bylo popřením evoluce. Jenže stoprocentně se na ně spolehnout nás činí velmi zranitelnými.

Jeden příklad za vše, ať nemluvíme jen obecně. Dnes skoro není nutné učit se cizí jazyky, online překladače velmi rychle a efektivně překládají psané i mluvené slovo. Není to tak dokonalé z a do češtiny, ale takový Francouz v USA nebo vice versa? Funguje to. Není to šikovné, když pracujete v zahraničí nebo denně potřebujete mluvit cizí řečí, ale trávit 10 let studiem jazyka kvůli pár dovoleným? To vypadá jako přežitek. Jenže stačí, abyste neměli datové připojení, a jste nahraní, nemluvě o situaci, kdy se něco jako chytrý mobil ukáže neprovozovatelným zcela. Ti, kteří věnovali 10 let učení, rázem nebudou vypadat jako takoví blbci, jakými se zdáli být o pár dnů dříve.

Jít opačným směrem ad absurdum je ale také problematické. Být připraven na to, že se svět vrátí do doby krále Klacka, znamená přijmout za své nekonečné množství schopností a řešení, které s vysokou mírou pravděpodobnosti nikdy nebudete potřebovat. Zlatá cesta je jako obvykle někde uprostřed a stejné uvažování lze vztáhnout i k dopravě. Asi si doma nebudeme všichni schovávat menší stádo koní pro případ, že auta nebudou k ničemu. Ale také bychom se zdráhali spolehnout se jako na jediné auto na to elektrické, které je při náročném využití kvůli omezenému dojezdu a složitému dobíjení obtížně provozovatelné i za ideálních podmínek. A co teprve tehdy, kdy ideální podmínky nepanují.

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině připomíná jejich limity. Nechceme situaci v zemi nikterak bagatelizovat, pořád to tam ale nevypadá jako na Sahaře - fungují dodávky elektřiny, dokonce i ony mobilní sítě. Přesto má stav daleko k normálu a už to spolu s přirozenými limity elektrických aut stačí na to, aby prchnout s nimi před válkou bylo složitější než s jinými. Ukázal to majitel Tesly Model S, který se snažil z Ukrajiny dostat do Rumunska a dojel daleko. Než ale dorazil do Sibiu k tamní nabíječce, došla mu elektřina zcela. Nakonec tak poněkud dehonestujícím způsobem musel vzít zavděk elektrickým kabelem nataženým od čerpací stanice.

Nyní neřešme, proč na místě zůstal stát tak, jak zůstal, to se zdá být zbytečné. Ostatně i díky tomu fotky celé situace obletěly svět, soustřeďme se na vzniklou situaci. Jakkoli nepochybujeme o tom, že v opravdu těžkých časech nebude lehké sehnat ani benzin nebo naftu, už vzhledem k tomu, že je lze bez problémů skladovat bez podstatné časové degradace v téměř libovolných obalech prakticky kdekoli, je bude činit dostupnými i dlouho poté, co se svět okolo „vypne”. Elektřinu si jistě doma můžete vyrobit též, třeba ze slunce či větru, ale tady se nebavíme o situaci, kdy jezdíte „okolo komína”. Však si zkuste takto doplnit energii na cestě mezi Ukrajinou a Rumunskem... Prchat před válkou v elektromobilu bychom opravdu nechtěli, je to podle nás přesně ten moment, kdy poměr mezi moderností a udržitelností překračuje mez únosnosti. Ona ostatně ani nemusí být válka, aby se ukázalo, jak jsou elektromobily zranitelné - stačí delší výpadek proudu.

S podobným starším Modelem S se pokusil jeden z Ukrajinců dostat ze země na západ. Dojel daleko, ne však do cíle, zavděk nakonec musel vzít prodlužovačkou nataženou od benzinky, jak můžete vidět níže. Foto: Tesla

Zdroj: Ora Sibiu

Petr Miler

