Únik odhalil podobu nejnovější limitované silniční střely Porsche a fanoušci budou zuřit
před 4 hodinami | Petr Miler
Je to na hlavu postavené ztělesnění léta platných principů firmy ke konstrukci tohoto typu aut. Nepochybujeme o tom, že jej automobilka rozprodá jako nic, ale i nám to přijde jako trochu zbytečná provokace.
911 Carrera, 911 Carrera T, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Carrera Cabrio, 911 Carrera T Cabrio, 911 Carrera S Cabrio, 911 Carrera 4S Cabrio, 911 Carrera GTS Cabrio, 911 Carrera 4 GTS Cabrio, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 Turbo Cabrio, 911 Turbo S Cabrio, 911 GT3, 911 GT3 Touring a 911 GT3 RS. To je v kostce aktuální nabídka verzí slavné devětsetjedenáctky od Porsche? Je to dost? Podle automobilky ne, a tak pár další variant ještě přibude. Ta nejnovější si bude říkat 911 GT3 S/C.
Samo Porsche ji začalo před pár dny odhalovat, mluvit se o ní začalo ještě o dost dřív. A je to velmi kontroverzní věc, neboť se v podstatě jedná o verzi 911 GT3 RS Cabrio. A to je trochu nonsens, ať už se na věc podíváme jakkoli. Není tedy divu, že fanoušky tato novinka dlouho dráždí a její odhalení nepochybně spoustu z nich rozzuří.
Auto totiž popírá dlouho platné principy firmy ke konstrukci aut tohoto typu. Pokud přišla verze GT3, musela být maximálně puristická - žádné turbo, žádný automat, žádný pohon 4x4, žádná zadní sedadla atp. Díky tomu toto auto sice nikdy nebylo bůhvíjak výkonné, ale bylo vždy velmi rychlé, protože bylo velmi lehké. A verze RS vše dotáhla ještě dál - kolikrát jí ani nepřibyl výkon, jen kila šla dolů a naladění se posunulo dál k nekompromisnímu. A automobilka v tom bývala velmi důsledná - nejenže bylo nepředstavitelné, že by RS dostalo těžký automat, dokonce i místo plastového znaku automobilka dostalo nálepku. Kolik se tím dalo ušetřit, 2,3 gramu? Kdo ví jestli, ale když se hledají úspory, zajatci se neberou.
Na tohle všechno ale Porsche začalo v posledních letech kašlat. Že z GT3 dnes může být cesťák se zadními sedadly, není nutně nic proti ničemu, ale RS do značné míry otočilo hru už tím, že má najednou povinný automat. Ten bude sám o sobě o desítky kilo těžší nejméně, tak to pak asi nemá cenu někde vylepovat nálepky pro pár gramů, ne? A verze GT3 S/C v tomto zachází ještě dál.
Na jednu stranu zní lákavě, je to kabriolet s nejlepším točivým, tedy atmosféricky plněným motorem značky a manuálním řazením, to zní dobře. Ale jak už padlo, je to pořád 911 GT3 RS Cabrio, což zní jako nonsens z podstaty i při použití lehčí převodovky. Kabriolet je znovu nesrovnatelně těžší, proto dosud žádná otevřená GT3 nikdy nevznikla, automobilka obvykle nabízela podobně laděné Speedstery jako otevřenou alternativu. Ale nalepit slavná písmenka na kabriolet a jít od toho?
Sympatie k takovému potupu posuďte sami, auto jako takové ale jistě nezajímavé nebude. Chápat jej můžeme také jako obdobu 911 S/T, což byla cestovní verze GT3 RS. Na uniklých záběrech vidíme hlavně vizuální změny na přídi a zádi i žebrování za předními koly, to na GT3 neuvidíte. Přesné specifikace jsou nejasné, ale hádali bychom 525 koní výkonu a pokles hmotnosti o pár desítek kilo ve srovnání s teoretickou, ale neexistující 911 GT3 Cabrio. Víc se dozvíme v dalších dnech, oficiální premiéra auta je pochopitelně na spadnutí.
Tak tohle je ona, kontroverzní 911 GT3 RS Cabrio. Říkat si má 911 GT3 S/C. Foto: Porsche
Zdroje: theprotohunter@Instagram, Porsche
