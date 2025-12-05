Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků

Jak moc nové designové pojetí BMW sekne příští řadě 3, teprve uvidíme. Vytáhnout do popředí či naopak utlumit do pozadí jeho projev ale půjde různými laky, jejichž výčet je do puntíku známý už nyní.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

Jak moc nové designové pojetí BMW sekne příští řadě 3, teprve uvidíme. Vytáhnout do popředí či naopak utlumit do pozadí jeho projev ale půjde různými laky, jejichž výčet je do puntíku známý už nyní.

Pro BMW zůstává řada 3 zřejmě nejdůležitějším modelem vůbec. Nejenže se stará o obrovskou část prodejů, ale zůstává i symbolem značky jako takové a symbolem jejích hodnot. Příští rok se přitom dočkáme již osmé generace, která stejně jako ta stávající bude postavena na platformě CLAR. Spolu s ní ovšem dorazí také elektrické provedení i3, které již bude používat architekturu Neue Klasse. Automobilka se rozhodla, že právě tato verze bude určovat designový směr, a jakkoli se nedávno potvrdilo, že mezi řadou 3 a i3 budou jisté rozdíly, půjde o podobně pojaté stroje.

Budou šik? To je otázka, BMW letos představilo první vlaštovku z rodiny Neue Klasse v podobě nové generace modelu iX3. Automobilka se chlubí vysokým zájmem, novinku si během pouhých šesti týdnů mělo jen v Německu objednat přes 3 tisíce lidí. To na úvod a jeden trh opravdu není špatné, ovšem až konkrétní výsledky a hlavně čas nám potvrdí, zda značka skutečně trefila jackpot. Zároveň je ale třeba dodat, že zatímco „novotřídní“ designový jazyk SUV docela sluší, u sedanu tomu tak být nemusí.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jakého přijetí se nová řada 3 dočká, do jejího vnímání ale jistě promluví i laky, v jakých budou vyvedeny prezentační kusy. Jaké zvolí, nevíme, díky úniku celé palety přes Bimmer Post ale můžeme tipovat. K dispozici bude kdeco od klasických hitů jako Alpine White nebo Sapphire Black až po moderní odstríny vypu Vegas (někde Fire) Red nebo Eucalyptus Green. Kompletní seznam následuje:

• Alpine White
• Sapphire Black
• Mineral White
• Brooklyn Grey
• Space Silver
• Vegas (Fire) Red
• Le Castellet Blue
• Polarized Grey
• Ocean Wave Blue
• Eucalyptus Green

Zajímavé je, že pro elektrickou verzi i3 alespoň zpočátku tak široký výběr nebude k dispozici. Klientela totiž vedle základní bílé bude moci sáhnout pouze po černém, šedém, stříbrném a modrém laku. Dáno je to přitom tím, že vyrábět se bude v Mnichově, zatímco spalovací provedení se přestěhuje na montážní linky do Dingolfingu. Vůbec poprvé od roku 1975, kdy se ukázala první generace, tak nebude řada 3 produkována v domovském městě značky.

Venkovní barvy pak nejsou jedinou uniknuvší informací, podle stejného (a nutno dodat spolehlivého) zdroje automobilka odliší i nabídku pro kabiny obou variant. Ta spalovací tedy v základu počítá s tématem Vivid Grey, které bude za příplatek možné zaměnit za provedení Castanea, Agave Green, Digital White či Black. V rámci nabídky BMW Individual a BMW M pak bude možné počítat vždy jen s černým zpracováním interiéru.

U elektromobilu bude základ stejný, v doplňkové výbavě však budou k dispozici dvoubarevná čalounění Black Bicolor, Castanea Bicolor, Agave Green Bicolor a Digital White. Pro zájemce o individuální zpracování kabiny pak BMW vedle již zmíněné černého tématu nabídne ještě šedé. Verze i3 má přitom debutovat na konci jara, zatímco na spalovací řadu 3 si počkáme až na konec léta či do začátku podzimu. Na koupi stávající, designově vlastně ještě umírněné generace tak máte pořád dost času. U té nové se pak možná budete muset spokojit s tím, že černá barva zas jednou bude dostane šanci mnohé sporné designové detaily upozadit...


Co nás čeká a zjevně nemine, naznačila mnichovská automobilka už s konceptem nové řady 3. Ten dráždí vnějškem i vnitřkem, pročež hlavně konzervativní klientela nejspíš zas jednou půjde po hlavně černočerném provedení. Foto: BMW

Zdroj: Bimmer Post

Petr Prokopec

