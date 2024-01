Unikla podoba faceliftu klíčové Tesly Model Y, novinku dokázali zachytit z obou stran jedinou fotkou před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Je skoro majstrštyk zachytit jednou fotkou auto z obou stran, ale když se to sejde... Nakonec i tato okolnost nasvědčuje tomu, že únik je skutečný, facelift Modelu Y musí být na spadnutí.

Tesla se svými asi 1,8 miliony za rok prodanými auty po celém světě (ovšem asi polovina z nich je prodána v Číně) už rozhodně není žádný zelenáč, vedle největších globálních gigantů je ale její odbyt relativně malý. Jenže jen třeba dodat jednu věc - starají se o něj prakticky jen dvě auta.

Zatímco Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia nebo Renault-Nissan mají svou celosvětovou nabídku tak spletitou, že nevěříme, že existuje byť jen jeden člověk, který by portfolia těchto automobilek znal nazpaměť, Tesla nenabízí skoro nic. Stárnoucí Modely S a X jsou zanedbatelné, éra Cybertrucku je v plenkách, tahač Semi ani to ne a cokoli dalšího je spíš iluze než co jiného, třeba na takový Roadster se jen čeká a čeká. Skoro všechen odbyt tedy připadá na Modely 3 a zejména Y, který je díky tomu jedním z nejprodávanějších aut vůbec - pere se o světovou korunu, o evropskou korunu a vládne i některým lokálním trhům, třeba v mé druhé domovině v Nizozemsku.

Dá se tedy říci, že nebýt Modelu Y, Tesla není skoro nic. Tohle auto se ale prodává už od roku 2020, navíc jde v podstatě jen o přifouknutý Model 3, který je na trhu dokonce od roku 2017. Američané tedy musí popotlačit káru vpřed, aby zůstali relevantní, a tak Model Y čeká modernizace. Po loňském faceliftu trojky se dalo čekat, že „ypsilonka” bude brzy následovat a voilá, je to tady.

Internetem začala před pár hodinami kolovat fotka pořízená zjevně v čínské továrně Tesly, která dokázala skoro nemožné - zachycuje současně příď i záď Modelu Y 2024. Auto bylo totiž nafoceno před zrcadlem, takže vidíme jedním vrzem prakticky všechno. Auto má zadní světla jako z Modelu 3, což o předních lze říci též, jsou akorát méně plochá. Únik nemusí být stoprocentně autentický, nedokážeme to potvrdit, ale... vše nasvědčuje tomu, že je. „Nafejkovat” takto komplexní záběr by bylo mnohem složitější než upravit skoro jakýkoli jiný, takže si dovolíme říci, že na 99 % jde o Model Y po faceliftu.

Do interiéru zatím nevidíme, ale počítejte s tím, že bude též obnoven v duchu Modelu 3. Autenticitě úniku pak nasvědčuje i to, ze aktualizovaný Model Y má dorazit přibližně v polovině letošního roku, takže na poslední fázi zkoumání vývojových prototypů je ten nejvyšší čas.

Tesla zatím ukázala jen faceliftovaný Model 3, čekejme ale, že Model Y 2024 bude to samé v trochu přifouknuté podobě. Špionážní fotka níže to jistě nerozporuje. Foto: Tesla

Zdroje: Cochespias@Instagram, Tesla

Petr Miler

