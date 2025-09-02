Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
Petr MilerNic skutečně skvělého se už s ohledem na dosud známé detaily čekat nedalo, ale tohle? Něco tak vizuálně bezduchého a nenápaditého se ani nepokouší maskovat nezáživnost technického základu, který už automobilka potvrdila.
před 3 hodinami | Petr Miler
Už když dlouhodobě kontroverzně jednající šéf Audi ohlásil příchod tohoto auta koncem července chytali jsme se za hlavu. Z jeho slov bylo zjevné, že firma si z dosavadních selhání, která ji zřetelně posílají ke dnu, nevzala vůbec nic a hodlá dál brnkat na stejnou strunu. Přesto se teď musíme za hlavu chytit znovu.
Od reality mimořádně odtržený Gernot Döllner avizoval pro zářijový autosalon v Mnichově koncept nového modelu, který by navázal na zaříznuté sporťáky TT a R8 naráz. To samo o sobě nezní špatně, TT bylo docela malé kupé a R8 možná až „zbytečně dospělý” supersport vzhledem k tomu, jak se Audi profiluje. Nechápejte nás špatně, obě tato auta jsme milovali taková, jaká byla, ale buďme realisté - udržovat dva úzkoprofilové sporťáky v nabídce této značky bylo za současné situace na trhu asi neúnosné. Potud budiž, ale co technická podstata?
I když Audi zřetelně doplácí na svou někdejší sázku jen na elektrická auta, kterou letos konečně definitivně odpískalo, tento vůz měl být znovu elektrický. Jsou jistě koncepce, se kterými elektromobil slučitelný je, sportovní auta to ale zřetelně nejsou, zájem o ně je dlouhodobě prakticky nulový. Döllner přesto v červenci nakráčí s úsměvem před média a řekne, že to bude „samozřejmě elektrický vůz”, přijde o krásný „TT Moment 2.0” a firma tím vším „zopakuje ohromný úspěch originálu”. Tak určitě, chce se dodat.
Už tohle bylo zralé na diagnózu, ale podívejte se, co se nakonec z auta vyklubalo. Jeho plné odhalení nás teprve čeká, kanadská filiálka Audi ale předčasně „vylila” pohled na profil vozu a skutečně nemůžeme než se zase chytit za hlavu. Tohle není „TT Moment 2.0”, to je „Jaguar Type 00 verze 2.0”, přičemž horší předobraz si Audi snad ani vybrat nemohlo. Široce odmítaný, až posměchu vystavený britský koncept vypadá jako nějaká nedotažená lednice na kolech. Top Mrazák, řekl by možná Jeremy Clarkson. A Audi chce nyní s něčím podobným v menším ohromit svět jako kdysi s prvním TT? Tohle je ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali.
Uvážíme-li, že premiéru Jaguaru 00 provázel slogan „copy nothing” (něco ve stylu „nic nenapodobuj”), pak si někdo od Audi musel záhy říci: „Podržte mi pivo!” A aby to náhodou nebyl jistý Massimo Frascella, nový šéfdesignér Audi, který 13 let pracoval... No uhodli jste, v Jaguaru Land Roveru. Ale jasně, „niektorí sa vykrádajú iba omylom”, jak by řekl „klasik”, tohle nemůže být pravda...
Audi Mrazák? Snad byli Němci kreativní aspoň v případě jména. Foto: Audi
Podobnost s konceptem Jaguaru je jistě neúmyslná nebo náhodná. Foto: Jaguar
Tímto se pokoušet navázat na původní TT... To už snad ani není legrační. Foto: Audi
Zdroj: Audi Canada
