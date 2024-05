Unikla podoba přístrojové desky nového Bugatti. Je jako z jiného světa, tachometr má až do 550 km/h před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Dobře, asi jsme vyrostli z posuzování schopností aut podle cejchování ukazatele rychlosti, ale 550 km/h? A to zdaleka není to nejzajímavější na přístrojovce nového Bugatti, je to spíš klenot svého druhu.

Představení nového Bugatti je už vzhledem k historické vzácnosti takových odhalení vždy dějinnou událostí. Nečekejme tedy, že by se ta letošní nedočkala maximální možné pozornosti, spíš je otázkou, zda automobilka udrží vše důležité pod pokličkou až do plánované červnové premiéry. Sama pouští detaily ven po douškách, úniky se ale nezřídka postarají o víc. Ty dosavadní nelze označit za mimořádně výmluvné, dnes si ale můžeme prohlédnout podstatný kus vnitřku chystaného auta.

Jde o podobu přístrojové desky stále nepojmenovaného vozu, která má poměrně daleko k tomu, na co jsme dosud byli od Bugatti zvyklí. Jak Veyron, tak Chiron a vlastně i předchozí EB110 měly sice velmi noblesní interiéry, jejich přístrojovky ale připomínaly spíš něco jako „navoněný Golf”. Neberte to nijak zle, neměli jsme a nemáme s nimi problém, ale nepřišly s ničím dramaticky odlišným. To se zjevně změní.

Podívejte se na obrázek Instagramu níže, ke kterému se dostal tradiční německý autor podobných úlovků. Nebudeme říkat, že tohle pojetí je mimořádně originální, hodně připomíná auta od Paganiho, jde ale ještě dál v tom, jak moc celou přístrojovku přibližuje analogovým náramkovým hodinkám, což je věc, o které i šéf Bugatti ví, že ji zákazníci milují. Je tak docela dobře možné, že přístrojovka sama o sobě bude milionovým semi-mechanickým skvostem, na kterém budeme moci oči nechat. Vypadá jako klenot a podívejte se na cejchování tachometru - 550 km/h? To zní skoro legračně pro normálního smrtelníka, který by žasnul už na číslem o dvě stovky nižším.

Pochopitelně nemůžeme potvrdit, zda je únik autentický, takové řešení by ale šlo ruku v ruce s tím, kam kráčí samotná novinka Bugatti. S atmosféricky plněným motorem V16 a elektrickou podporou bude tím správným spojením klasicky a moderny, kterým by byly i tyhle „mechanické hodinky s elektronickou podporou”. Počkejme si na další dny a týdny, skoro jistě nám prozradí víc - do oficiální červnové premiéry je ještě daleko a někteří zjevně nechtějí o novince jen mlčet.

Bugatti Chiron jistě nemělo nezajímavý interiér, zdá se ale, že nástupce zamíří ještě na jinou úroveň. Foto: Bugatti

Zdroj: @Instagram

Petr Miler

