Unikla data o skutečné spotřebě a ceně brutálního Mustangu GTD, bankovní účet vám zruinuje hned dvakrát | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Okolo detailních specifikací tohoto auta se dosud vedly hlavně debaty, jisté bylo do značné míry jen to, že zvládá obkroužit Ring pod 7 minut. Takovou schopnost ale pochopitelně nenabízí zadarmo, ani v nejmenším.

Od premiéry Fordu Mustang GTD v srpnu uplynou už dva roky. Během nich se nejextrémnější muscle car modrého oválu stal nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife, přičemž 20,8 kilometru dlouhý okruh zvládnul pod 7 minut. Za to si ovšem automobilka bude účtovat pořádný ranec, a to i v domácích USA. Dosud se mluvilo o startu na 325 tisících dolarech (cca 7 milionů Kč). To je desetinásobek (!) ceny výchozího Mustangu, jehož čtyřválcová verze v Americe začíná na 31 920 USD (asi 690 tisíc korun).

Nově se ovšem přes fórum příznivců dostala ven podoba tzv. window sticker, v podstatě průvodní visačky, která informuje o ceně, příplatcích či třeba spotřebě. A některé její položky vám asi trochu vyrazí dech, třeba spotřeba auta. Jakkoli se dalo předpokládat, že 826 koní bude mít zvýšený apetit, udávaných 19,6 litru paliva na 100 kilometrů v kombinovaném provozu a dokonce 23,5 l/100 km ve městě je na papírové údaje opravdu hodně.

Auto vám tedy provětrá účet hned dvakrát - při pořízení i během provozu. Nemalá spotřeba má přitom v USA vliv i na cenu. Ta základní činí 318 760 USD (6,86 milionu Kč), tedy o chlup míň, než se původně tradovalo. K této částce si ovšem každý zákazník bude muset automaticky připočítat 3 700 dolarů (80 000 Kč), které jdou na konto státu skrze tzv. Gaz Guzzler Tax, tedy skrze daň za nadměrnou žíznivost, což je docela absurdní institut. Karbonová střecha pak vychází na 10 000 USD (asi 215 tisíc Kč), zatímco za červeně lakované brzdové třmeny dáte 1 500 USD (cca 32 tisíc Kč).

Utrácení tím ovšem nekončí, Ford si totiž ještě účtuje nemalých 5 500 dolarů (přes 118 tisíc Kč), tedy trojnásobek obvyklé částky, za dodání vozu. Dost by nás zajímalo, zda to znamená transport v bavlnce a mechaniky v nových rukavičkách a kombinéze, které po prvním použití zahodí. Spíš než to se ale dá předpokládat přeprava v dřevěném boxu, který chrání karoserii před jakýmkoli poškrábáním. Na něco takového jsou zvyklí klienti luxusních značek, nikoli ti od Fordu.

Modrý ovál pak dosud nepotvrdil, kolik exemplářů celkově vyrobí. Stejně tak zůstávají v rovině neoficiálních spekulací verze Carbon Series a Spirit of America, které by se měly prodávat od 428 a 429 tisíc dolarů (okolo 9,2 milionu Kč). Ani v jejich případě by ovšem konečná cena včetně všech myslitelných příplatků neměla dosáhnout částky 600 tisíc dolarů (12,9 mil. Kč), jak se dosud tradovalo. I když s přirážkami dealerů asi ani to nebude nemožné.

Mustang GTD je nejen nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife, ale také velmi drahým a velmi žíznivým muscle carem. Ve městě si totiž papírově řekne o 23,5 l/100 km, realita může být snadno násobně horší. Foto: Ford

Zdroj: Mustang7G

