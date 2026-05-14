Unikly první fotky znovuzrozené Alpiny, je to krásné luxusní kupé, jaké dnes na trhu chybí

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Alpina je mrtvá, ať žije Alpina, to se chce říci po loňském konci samostatné existence této svérázné automobilky. Místo toho se stala luxusní značkou BMW, v jehož portfoliu má zapadnout kamsi mezi auta mateřské automobilky a dceřiného Rolls-Roycu. Tohle je její prvotina v nové éře.
Pokud patříte mezi automobilové nadšence, pak před nadcházejícím víkendem možná řešíte jisté dilema - jak být na dvou místech ve stejnou dobu. Na Nürburgringu se totiž jede tradiční čtyřiadvacetihodinovka, do které nastoupí neskutečných 161 aut. Za volantem jednoho z nich se pak bude s ostatními jezdci střídat také Max Verstappen. A organizátoři závodu si jeho účast už nyní nemohou vynachválit, neboť všech 300 tisíc lístků bylo vyprodáno, což se stalo vůbec poprvé v historii závodu. Fanoušci okupují kempy v pohoří Eifel už od pondělka a na místě je živo jako dlouho ne.
U italského jezera Como ovšem zítřejším dnem startuje Concorso d'Eleganza Villa d'Este, tedy neméně proslulá přehlídka exkluzivních aut. Ta se posledních pár let koná pod patronátem BMW, které si pochopitelně nenechá ujít ani letošní ročník. A očekávat můžeme jeden nadmíru zajímavý debut, mnichovští se totiž chtějí pochlubit se svou vůbec první vlastní Alpinou. Tato dříve nezávislá značku totiž skončila a BMW ji přebralo jako svou vlastní, nyní z ní chce postavit jakýsi můstek mezi svými vlastními auty a Rolls-Roycy.
Právě z tohoto důvodu se předpokládalo, že prvním vozem, který BMW pod logem Alpiny představí, bude upravená řada 7 či X7. Jenže mnichovští před pár dny vytáhli jako upoutávku zastřený snímek, ze kterého byla patrná silueta kupé. Nově značce unikly první fotografie nemaskovaného auta, na kterých je vůz s jedním párem dveří jasně patrný. Na jeho zádi navíc trůní čtveřice koncovek výfuku, což znamená, že pohon dostane na povel spalovací motor, nejspíš osmiválcový.
Vůz nicméně ponese oficiální označení Vision BMW Alpina, což znamená, že jde o koncept a nikoli sériové provedení. Je pak otázkou, zda s produkčním modelem tohoto rázu vůbec můžeme počítat. Je totiž prakticky jisté, že pod novou karoserií trůní řada 8, jejíž výroba v tichosti skončila v dubnu. Je-li tomu tak, jsme zvědavi, jak si BMW poradí s případnou výrobou - dedikuje linku řady 8 jen pro Alpiny? Anebo auto postaví na základech jiné řady, kupříkladu čtyřky? V takovém případě by motor byl spíš šestiválcový, ovšem jakási „soft” M4 by také nebyla na škodu, ostatně takovým směrem Alpina historicky mířila.
Víc ukážou další hodiny a dny, v tuto chvíli se zdá, že auto chce být luxusním kupé, jaká z trhu - i kvůli konci řady 8 - zmizla. A to není špatná vyhlídka, v portfoliích větších automobilek stále více chybí okrajovější koncepce aut jdoucí po specificky uvažující klientele. K čemu jinému využít Alpinu než k ohromení takového publika?
Vůbec první Alpina pod taktovkou BMW je krásné luxusní kupé se spalovacím pohonem, to nezní vůbec špatně. Foto: BMW
Zdroj: BMW přes Cochespias
