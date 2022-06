Upadající značka oddaná elektromobilům pořád dělá auto s motorem V8, na Autobahnu ukázalo skoro 280 km/h před 10 hodinami | Petr Miler

Už za 4 roky nechce nabízet jediný čistě spalovací model, i když přirozený zájem o elektrická auta je u ní naprosto minimální. Dnes vám ale pořád klidně prodá tohle - sportovní kupé s motorem 5,0 V8, které se rozjede až k 280 km/h.

O ambiciózních cílech toho či onoho výrobce na rozšíření elektrických aut máme velké pochybnosti už kvůli technicko-ekonomickým limitům a neochotě jasné většiny zákazníků takové vozy přijmout. V několika případech jsme ale byli avizovanými agresivními plány skutečně zaskočeni. Ford, kterému se v posledních letech vůbec nedaří a nabízí dnes jediný elektrický model, kterého u nás letos prodal pouhých 23 kusů (z 3 097 aut celkem, bavíme se tedy o 7 promile jeho odbytu), nechce už za 4 roky nabízet jediný spalovací vůz. A za 8 let už by chtěl prodávat jen elektromobily.

To je skutečně fascinující a podle nás zcela nerealizovatelný záměr, pokud tedy automobilka nemíní co nejdříve skončit zcela a tímto proces svého rychlého úpadku ještě dále uspíšit. Přitom zrovna Ford má relativně konzervativní klientelu, která evidentně „nedává” ani mnohem méně razantní změny posledních let. A současnou poptávkou jasně ukazuje, že elektrická auta jsou jí úplně putna.

Kupodivu i teď, vlastně už jen 3,5 roku před „velkým koncem”, pořád nabízí auto s motorem V8 bez turba i elektrické podpory. A dokonce také s manuální převodovkou. Připomíná to video z německé dálnice, o které se postarali tradiční exekutoři podobných snímků, lidé stojící za kanálem AutoTopNL na Youtube. Tentokrát vzali na Autobahn Ford Mustang Mach 1, který pod kapotou hostí motor 5,0 V8 s 460 koňmi a 530 Nm.

Podobný stroj nabízí vlastnosti, o kterých se může čemukoli elektrickému jen zdát - dokáže uhánět po dálnici rychlostmi skoro až 280 km/h (tachometrově, skutečná rychlost se pohybuje okolo 270 km/h), a to téměř neustále, neboť doplnění energie u čerpací stanice se odehraje z pohledu dobíjení elektroauta prakticky hned. A po Autobahnu léta s celkem slušnou lehkostí i pořádným řevem motoru. To všechno dnes pořád můžete mít za 1 799 900 Kč. Přejeme Fordu hodně zdaru při snaze napodobit takovou kombinaci vlastností s hybridním pohonem už za 4 roky a elektrickým pohonem za 8.

