Úplně poslední VW Golf GTI s manuální převodovkou se smutně v tichosti prodal u dealera v zapadákově včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle zas jednou připomíná, jak moc ukradení dnes zákazníci Volkswagenu jsou. Verze žádaná skoro polovinou lidí skončila z žádného důvodu s pouhým faceliftem. Že by jí Němci aspoň vystrojili pohřeb? Ne, potichu se prodala u dealera ve městě, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšel.

Ve svém okolí znám opravdu hodně majitelů Volkswagenů všeho druhu. Pokud mají auta vyrobená přibližně do roku 2020, většinou jsou s nimi spokojeni, přičemž jako jeden z hlavních důvodů zmiňují pojetí interiérů. Ty byly do té doby bytelné a velmi intuitivní. Vždy jste tak vlastně věděli, kam sáhnout, stejně jako vám bylo jasné, že vám ovládací tlačítko nezůstane v ruce.

Právě na tomto poli ale VW udělal spoustu přešlapů a lidé, kteří si jeho auta koupili v posledních asi pěti letech, mu to nezřídka dávají sežrat svou nevolí. Německá automobilka doufá, že je v brzké budoucnosti přivábí zpátky autonomním řízením, to je však totéž, jako kdybyste zkoušeli chytit sumce na dříve ze dna vylovenou botu. Z majitelů moderních vozů VW totiž opravdu neznám nikoho, kdo by po autopilotu volal jako po něčem, co mu chybí. Kritické hlasy zmiňují třeba nepovedené palubní systémy s pouze dotykovým ovládáním, tvrdé plasty, které se rychle poškrábou, pazvuky vydávané interiéry po pár desítkách tisíc najetý kilometrů a podobné nářky. A fandové spojují svůj pláč v souvislosti s manuálními převodovkami.

VW se totiž rozhodl, že u stále většího množství modelů trojici pedálů již nabízet nebude. Nikoli kvůli zájmu, ten byl zejména u výkonných variant značný, Němci chtějí pouze ušetřit. To se jim ale z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit, neboť třeba Golf GTI s ručním řazením byl jedním z amerických bestsellerů. Přesto všechno se ale manuální varianta po faceliftu nevrátila ani na tento trh. Dealerům pak sice zůstaly na skladech původní vozy, ovšem od počátku bylo jasné, že tyto zásoby jednoho dne budou vyčerpané.

Den „D“ nadešel tento týden, jak popsal na svém videu na TikToku Jamie Orr. Ten se stal majitelem vůbec posledního manuálního GTI, které bylo k mání. Nepořídil si ho náhodou, Orr, patří mezi jedny z největších fanoušků Volkswagenů v USA a vůbec poslední Golf GTI s ručním řazením si musel najít a dojet si pro něj.

Tohle auto se totiž bez jakýchkoli fanfár prodávalo u dealera v Missoule v Montaně, tedy ve městě, které se americkou optikou nebojíme nazvat zapadákovem. Tam se vypravil z Pennsylvánie, kde žije, a tak musel absolvovat cestu dlouho asi 3 400 kilometrů, aby se k vozu dostal. Při zpáteční cestě jej nicméně neřídil, jistě proto, aby s ním nenajel zbytečné kilometry. Místo toho výlet absolvoval v SUV Atlas znovu od VW, které je zbarveno podobně jako svého času Polo v limitované edici Harlekin. Také to Orr vlastní, stejně jako třeba Golf Rallye z roku 1990, tedy homologační speciál, kterého vzniklo jen pět tisíc kusů. Poslední GTI je tak v dobrých rukou, zřejmě v lepších než u samotného VW, kterému je celý kult postavený kolem tohoto slavného modelu najednou putna.

Chcete manuální Golf GTI? Smůla, v zámoří se právě v naprosté tichosti prodal poslední exemplář. Foto: Volkswagen

@xjamiexoe The final manual Golf GTi, the final GTi 380. original sound - Jamie Orr

Zdroj: Jamie Orr@TikTok přes Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.