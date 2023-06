Úplně základní Porsche 911 v ostré akci na Autobahnu ukázalo, že nic jako pomalé Porsche neexistuje před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Základní modely aut obvykle nevyvolávají touhu už proto, že jsou slabé, pomalé a málo vybavené. Ale co když jde o základní devětsetjedenáctku? Ani ta v mnohých touhu nevyvolává, ale měla by, je pořád hodně rychlá.

Kdo by nechtěl takovou Škodu Octavia? Jistě se najde dost lidí, kteří by po vyslovení takové věty zvedli ruku, stoprocentně by se jich ale našlo mnohem víc, kdyby se otázka týkala jejího základního provedení téhož modelu. Octavia může být lákavé auto, takové RS je i hodně rychlé, verze 2,0 TDI je svižná a úsporná, kombík vždy uspokojivě praktický. Z výbavy můžete mít na palubě asi tisíc komfortních prvků, ale když se vám do ruky dostane úplný základ s litrovým tříválcem a div ne zadními okny na kliku, touha s vámi cloumat opravdu nebude.

Tyto pocity si pak lidé spojují s nejlevnějšími verzemi modelů aut obecně. A leckdy právem - základní provedení aut mainstreamových značek jsou obvykle jen reklamou na to, za co všechno si máte připlatit, podobně je tomu třeba i u BMW. Ale co u Porsche? Ani po nejlevnější verzí jeho devětsetjedenáctky, tedy modelu Carrera s 3,0litrovým boxerem o 385 koních výkonu, fandové obvykle netouží, však vedle takového Turba S je to skoro vtip. Jenže je to opravdu ostudné auto v jakémkoli smyslu těchto slov?

Vizuálně bychom ani neřekli, rozeznat základní Carreru zvládne od vyšších typů jen pár expertů. Výbavově to může být horší, ale technicky a dynamicky? Tady je pořád o co stát, jak vám nejlépe dokáže video kolegů z AutoTopNL, kteří právě úplně základní Porsche 911 Carrera generace 992 prohnali po německé dálnici.

Ona už technická data nejsou k zahození - Carrera zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy, s paketem Sport Chrono pak dokonce za rovné čtyři sekundy. A s maximálkou 293 km/h strčí do kapsy skoro cokoli běžnějšího. Na německé dálnici se pak vůz rozjel dokonce na tachometrových 312 km/h, což bude v reálu něco okolo 300 km/h. To není špatné na úplný základ nabídky, co říkáte? Inu, nic jako pomalé Porsche zjevně neexistuje, přesvědčení o opaku je jen předsudkem.

Základní Porsche 911 992 nevypadá vůbec k zahození. A špatně ani nejede, jak můžete vidět níže. Foto: Porsche

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

