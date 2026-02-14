Upravená specialita Ferrari s motorem V12 bez turba láká zvukem, ze kterého se vám rozklepou kolena
včera | Petr Prokopec
Tohle auto už si nové z výroby neobjednáte. A i kdyby to bylo možné, beztak byste nejspíš nebyli mezi vyvolenými, kteří tak mohou učinit. Pokud ale narazíte na „ojetý” kousek a můžete si dovolit dát za něj víc než 100 milionů, svěřte ho následně tomuto tunerovi, litovat nebudete.
Loni v srpnu Ferrari prodalo vůbec poslední exemplář limitované série Daytona SP3. V aukci pořádané společností RM Sotheby's jej koupil Herbert „Herbie“ Wertheim, kterého limitované kupé párující žlutý lak Giallo Modena s karbonovými vlákny vyšlo na 26 milionů dolarů neboli na 531 milionů korun. Kousek pyšnící se šasí č. 599+1, neboť šlo o dodatečný exemplář k původní 599kusové sérii, se tak rázem stal jedním z nejdražších nových Ferrari historie.
SP3 spadá do extrémně limitované rodiny Icona Series, která by se dle letos měla rozrůst o další model. Oč přesně ovšem půjde, kolik aut bude k dispozici a kdy odstartuje výroba, však zatím nikdo mimo továrnu neví. A tak se budeme dál zabývat Daytonou, která nemusí zůstat taková, jak opustila továrnu. O další modifikace se ráda postará tuningová společnost Novitec, jež se na maranellské vozy specializuje. Ostatně předchozím limitkám SP1 a SP2 Monza dodala 35 koní navíc.
Jen u této revize tuner nezůstal, vozům dále dodal zakázkový výfukový systém, které bylo slyšet na míle daleko. Dorazily i zkrácené pružiny, stejně jako litá kola vyvinutá ve spolupráci s firmou Vossen a klientela mohla zvolit také jakýkoliv lak, jaký jí přišel na mysl. Jinak ovšem Novitec na karoserii nesáhnul a v sériovém stavu ponechal rovněž interiér. Čímž si nejspíše vyšlapal cestičku, po které letos půjde i v případě modelu SP3.
Firma zatím vytáhla pouze jedno krátké video, jehož popisek mluví za vše. „Napřed ho slyšíte, až poté vidíte. Pak se prožene legenda. Nezaměnitelná a s atmosféricky plněným motorem. Další kapitola je tak uzavřena,“ láká na své nové dílo Novitec. A soudě podle zvuku, který je na videu zachycen, nebude mít o zájem nouzi. Dokonce i když se klientela nejspíše bude rekrutovat jen z řad původních 599 majitelů, které dnes mění majitele od 115 milionů korun výš. Jen Herbieho vůz jistě zůstane nedotčen.
Daytona SP3 vznikla nakonec v 600 kusech, ten vůbec poslední stál majitele více než půl miliardy korun. A levněji ho rozhodně neprodá. V ostatních případech šanci máte, asi za 115 milionů. Po koupi případně zvažte návštěvu Novitecu. Foto: Ferrari
Zdroj: Novitecgroup@Instagram
