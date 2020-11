Upravené Bugatti Chiron s neoriginálními koly je něco, co se nevidí každý den před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Premier Edition

Jsou auta, která si upravuje kde kdo. A pak jsou tu taková, na něž se neodváží sáhnout ani velcí fandové tuningu. Neoriginální kola pro Bugatti Chiron se tedy hned tak nevidí, firma Premier Edition je ale nabízí.

Pokud si někdo koupí ojeté auto, je vcelku běžné, že se jej záhy pokusí vylepšit novými neoriginálními koly. Typické bývá, že beztak potřebuje nové pneu, stará kola jsou zašlá, malá či jen ocelová, a tak koupě nového obutí i s kvalitními disky dává smysl - auto bude hezčí a dost možná bude i lépe fungovat. Pochopitelně lze pořídit také ta originální, ale bývají docela drahá, často neúměrně své kvalitě. A pokud si koupíte třeba 10 let staré BMW za pětinu jeho původní ceny, asi si k němu nepřikoupíte nové disky od automobilky za vysoké desetitisíce.

U nových aut už je to ale běžné o poznání méně. U těch levnějších se to vídá, třeba si někdo koupil nový vůz na „plecháčích” a lepší kola se rozhodl přikoupit až později. Ale ruku na srdce, kolikrát jste viděli třeba zánovní BMW na neoriginálních kolech? Neříkáme, že to neexistuje, ale je to výjimečné a stává se to ještě výjimečnějším, čím výše v „potravinovém řetězci” půjdeme. Porsche na neoriginálních kolech? Ferrari na neoriginálních kolech? To už jsou opravdu rarity. Dnes vám ovšem ukážeme něco, co se vídá jen jednou za pár let - Bugatti na neoriginálních kolech, dokonce aktuální Chiron.

Trochu pochybujeme, že této nabídky využije z majitelů Chironu jakkoli větší množství lidí, firmy Premier Edition a 1221 Wheels, která stojí za jejich výrobou, ale zjevně uvažují jinak. Daly tak za vznik úpravě postavené okolo disků o rozměru 11x20 palců vpředu a 14x21 vzadu. Jejich design je trochu barokní a sami posuďte, jak moc se vám zamlouvá, kola na každý pád mohou být objednána v různých barevných provedeních - na fotkách vidíme ta černá a stříbrná.

Premier Edition říká, že jsou o 20 % lehčí než ta od Bugatti a dále obouvají pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 o standardním rozměru, ty jsou pro Chiron ostatně jediné schválené automobilkou. Nevíme, kolik stojí, s ohledem na cenu čehokoli pro Bugatti a nutnost umořit náklady na vývoj v pár prodaných sadách, bychom se nedivili cifře v řádu milionů korun za sadu.

