Úřady nejsou nadšené, že si bohatý hudebník sám opravil silnici, se kterou léta nebyly s to nic udělat

/ Foto: Sir Rod Stewart, tiskové materiály

Pokud máte pocit, že když sami zjednáte nápravu ve věci, na kterou úřady po léta kašlou, někdo vám bude alespoň vděčný, mýlíte se. Však kdo by rád viděl, jak dáváte celému světu najevo jeho neschopnost?

Tušíme, že pro tuto akci měla spousta Čechů pochopení. I když se kvalita místních silnic za poslední dekády zlepšila, spolehnout se pořád lze leda na sjízdnost komunikací nejvyšších tříd. Jakmile zamíříte trochu mimo civilizaci, situace se citelně zhoršuje a běda vám, jakmile žijete na odlehlejším s několika málo domy, ke kterému také musí vést silnice. V takovou chvíli se musíte smířit s tím, že vaše auto bude každodenními odjezdy a příjezdy trpět.

Běžnému občanovi nezbývá, než to snášet a napsat každý rok pár dopisů na místní úřady, aby s tím něco provedly. Jste-li trpěliví, dočkáte se během 5 až 10 let pár záplat a v horizontu dvou dekád možná i nového povrchu. Jste-li ale Sir Rod Stewart, slavný hudebník s majetkem odhadovaným na téměř 7 miliard Kč a sbírkou supersportů v garáži, nemusíte zůstat jen u toho.

Psali jsme o tom před pár dny, kdy se sám Stewart pochlubil tím, že se rozhodl si silnici vedoucí k jeho domu spravit, neboť jezdit po ní nebylo utrpení jen pro jeho Ferrari či Lamborghini, pneumatiku na ní jednou prorazila i sanitka. Jeho akce je obdivuhodnější o to více, že ji nejen financoval, ale oprav se ve svých 77 letech sám zúčastnil - jistě i proto, aby celou věc dostal do médií a nastavil zrcadlo neschopnosti místních úředníků spravujících veřejný majetek.

Ti by mohli na věc zareagovat tím, že „nebyly peníze” (protože to je argument na všechno) a poděkovat Stewartovi za pomoc, čímž by si aspoň udrželi tvář. Ale ne, tohle připomíná písničku Řiditel autobusu - prostě pravidla jsou pravidla, jednou to dovolíme a pak to bude chtít dělat každý, navíc autorita úřadu bude v háji, že? Mluvčí správy silnic v Essexu tak s ohledem na postavení Stewarta a nadšené přijetí jeho akce reagoval opatrně, přesto nepřímo označil jeho práci za zbytečnou a nebezpečnou, pokud ne rovnou bezohlednou. Opravovat silnice je prý třeba umět a navíc je třeba to dělat za jasně daných podmínek.

„Jakkoli oceňujeme oddanost Sira Roda pomáhat komunitě, odrazujeme každého od provádění oprav silnic vlastními silami, protože bez náležitého řízení dopravy a dalších specifických opatření to představuje riziko pro občany,” řekl mluvčí. Na jednu stranu chápeme, chodit jen tak s lopatou po silnici a nekvalitně ji záplatovat může být horší než lepší. Ale skutečně si někdo myslí, že se Rod Stewart pustil do opravy právě takto? Pochybujeme o tom, ani video z místa tomu nenasvědčuje, navíc jde podle všeho o silnici „odnikud nikam”. Trochu více pokory a uznání by bylo na místě, ale co šlo nakonec čekat?

Dobře rozumíme tomu, že si Rod Stewart nechtěl ničit auta na léta neopravované silnici a raději si ji opravil sám. Co měl dělat jiného, čekat dalších 10 let? Úřady mu to zjevně radí. Foto: Sir Rod Stewart, tiskové materiály

Zdroje: iTV, Sir Rod Stewart@Instagram

Petr Miler

