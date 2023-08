Uvidíte jednou za život: Řidiči růžového Ferrari F40 se zasekl plyn, zablokoval brzdy a naboural do plotu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Nedivili bychom se, kdybyste jakékoli Ferrari F40 spatřili jen jednou v životě, vidět jej oděné v růžové je skoro neopakovatelné. A spatřit jej takto vyparáděné jet rychle a následně havarovat, to je skutečně unikum.

Nedávno jsme psali o mentolově zeleném Ferrari F40, na které je dost zajímavý pohled už kvůli jeho barvě. Italská automobilka totiž nikdy oficiálně nevyrobila tento vůz v jiném než červeném odstínu, všechna specifická barevná provedení vznikla buď polooficiálně u Pininfariny, nebo se o přelakování postaral některý z majitelů zcela soukromě. Netušíme, kolik lidí se touto cestou mohlo vydat, už vzhledem k negativnímu vlivu na hodnotu auta ale předpokládáme, že půjde jen o hrstku lidí. A stěží bychom našli dva, kteří sáhli po světle zelené.

F40 na videu níže také nemá originální barvu, je - a to je snad ještě bizarnější - růžová. V tomto případě ale nejde o lak, jedná se o ochrannou fólii, přesto je to zjev k pohledání. To ale nakonec není to hlavní, jde o kombinaci vizáže a okolností děje, která dělá přiložené záběry tak výjimečnými, že jsou zřejmě neopakovatelné.

Majitel auta se totiž jako divák účastnil závodu Formule Drift v americkém Seattlu, kde se najednou zničehonic prožene před objektivem a s kouřem z pneumatik nabourá do plotu. Obvykle nevidíme moc majitelů jezdit s F40 rychle, nevidíme je ostře brzdit a už vůbec je nevídáme bourat v růžových verzích tohoto modelu. Tady se to ale sešlo a je nanejvýš pravděpodobné, že něco takového znovu neuvidíte.

Co přesně k této události vedlo, nedokážeme nezávisle osvětlit, možná je řidič jen trochu neumětel. Podle autora videa se mu ale zasekl plyn, což následně řešil plnými brzdami. Vzhledem k tomu, že F40 nemá vůbec žádné asistenční systémy, nemá samozřejmě ani ABS, proto následovala blokace kol. Stejně tak si ale dovedeme představit, že to majitel přehnal s akcelerací a pak necitlivě brzdil. Buď jak buď, na konci omezeného prostoru smetl plot, protože ale šlo jen o dočasnou instalaci, škody na autě nebudou velké, zraněn naštěstí nebyl nikdo. Díky bohu, chce se dodat.

Všechna Ferrari F40 byla vyrobena v červené barvě, níže můžete vidět bourat jeden z existujících exemplářů v růžové. To je něco... Foto: Ferrari

Zdroj: garnetsgti@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.