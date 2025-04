Už ani Němci nemohou vystát tragickou kvalitu nových Audi, vržou a křupou stále víc před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Tahle bizarní věc ve dveřích nejenže otřesně vypadá a ještě hůř se používá, ona je také zoufale nekvalitní. A není v tom zdaleka sama. Audi je na scestí snad v každých 9 záležitostech z 10 možných, jeho pověstná kvalita interiérů není výjimkou ani v nejmenším.

Audi jsem nikdy moc neholdoval, jednu věc jsem jsem ale vždy musel uznat - že mají velmi povedené, vzhledné, intuitivní a kvalitní interiéry. Byla to útulná místa k životu. Ještě taková A6 C7 nebo dokonce i A4 B9 byly uvnitř mimořádně příjemnými vozy, zejména ve vyšších specifikacích. To bylo ale naposledy, kdy šlo o nových Audi takto hovořit.

Dnešní audiny jsou mnohem ošizenější a patrné je to už na takových věcech, jako jsou klíče. Když se pak ponoříte víc do hloubky, je to jen horší a horší - interiéry nových modelů A5 (dříve A4), A6 (dříve A6, v mezičase A7) a Q5 jsou architektonicky, uživatelsky a kvalitativně tak tristní, že by vás po zakrytí (mimochodem dnes též lacině vyvedeného) loga značky na volantu ani nenapadlo, že sedíte v Audi. Ale sedíte a podivovat se můžete kdečemu včetně absurdní koncentrace ovladačů všeho druhu do jakési plošky ve dveřích. Problémy ale nekončí zde.

Pohled na oficiální fotky nedává znát, jak laciné materiály automobilka použila a jak mizerné je jejich zpracování. Znovu je třeba na to hledět optikou toho, na co jsme od Audi zvyklí, ale přesto - plasty jsou tvrdé, „kůže” neviděla krávu ani z rychlíku a co vypadá jako kov, je ve skutečnosti obarvený plast. Níže můžete vidět dvě videa, z nichž jedno vám přiblíží nekvalitu materiálů, to druhé pak nekvalitu zpracování.

Ta navíc není úplně nová. Kolega mě kdysi vezl v Audi A6 C8, tedy dosavadní generaci á-šestky, která dostala dost nesmyslné množství displejů. Uživatelsky je to nesmysl, ale architektura je jinak docela sympatická a kvalita materiálů je v pořádku. Ale co zpracování? V tom autě křupe skoro všechno, pakliže na to zatlačíte libovolnou částí těla. Nerozezní se to samo, na nekvalitním povrchu je auto tiché, ale opřete si nohu o středový tunel a... křup. Opřete si ji o výplň dveří, křup. Zatlačte moc na tlačítko paměti polohy sedadla, křup. Samý křup, kolega tomu autu říká křupan, protože přesně tak se projevuje. Dokonce když silně vezmete za volant, začne křupat cosi ve sloupku řízení.

Tuhle zkušenost mi připomnělo ono druhé video, protože to jde ještě dál. Vezmete za onu plošku s ovladači a křupe, viditelně se viklá. Vezmete za madlo dveří na druhé straně a křupe. Je to úplně stejný zvuk, úplně stejný projev. A upozorňují na něj lidé z německé edice Carwow, ani ti tohle nemohou vystát či přehlédnout. Je to to jedním slovem děs, tohle (zde navíc úplně nové) auto za miliony přece nemůže dělat. Ale Audi je to jedno, jeho priority jsou jinde a v řadě ohledů není schopno držet se ani své dosavadní úrovně, bohužel.

Tohle řešení nových Audi je nejen laciné a nepraktické, je také nekvalitní. Jestli někdy auta značky ztratila úroveň, je to hlavě tady. Foto: Audi

Zdroje: @Instagram, carwow_de@Instagram, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.