Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru

Je to jeden z vrcholně absurdních projevů „elektrické revoluce”, a tak se nedivíme, že si ani policie nemohla pomoci. Někteří jí to vyčítají, my to považujeme jen za projev zachování si zdravě kritického myšlení.

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Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru

před 4 hodinami | Petr Miler

Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru

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Foto: CHP - Truckee, CC0 Public Domain

Je to jeden z vrcholně absurdních projevů „elektrické revoluce”, a tak se nedivíme, že si ani policie nemohla pomoci. Někteří jí to vyčítají, my to považujeme jen za projev zachování si zdravě kritického myšlení.

S policií obvykle moc legrace nebývá a z omezené vlastní zkušenosti bych řekl, že s tou americkou teprve ne. Tím spíš může překvapit způsob, jakým se policisté z jednotky Truckee kalifornské Highway Patrol vypořádali s naštěstí ne zcela obvyklým úkazem, který se jim naskytl během nedávné směny.

U jedné z tamních dálnic totiž narazili na odstavené Audi e-tron GT, tedy elektrický cesťák německé značky, kterému došla šťáva. U kraje cesty vůz nestál úplně šťastně, což byl zřejmě důvod, proč u něj policisté zastavili, pomoc ale jeho řidič nepotřeboval. Nevíme, jak se mu to povedlo, ale se svou vlastně typickou patálií ze života s elektrickým autem se vypořádal sám - místo odtažení k nabíjecí stanici, což řidiči elektromobilů obvykle preferují, si nechal přivézt dieselový generátor, kterým začal auto dobíjet.

Policistům zjevně přišlo komické, že někdo zachraňuje použitelnost toho skvělého bezemisního auta poněkud emisní záchranou, a komentovali to lakonicky: „Myšlenky a modlitby vaší baterii šťávu nepřidají, ale... tady si naštěstí přivezli vlastní generátor,” uvedli s úsměvem a přiloženou fotku doprovodili písní Livin' On A Prayer od Bon Joviho.

Někteří to označili za vysmívání se cizímu neštěstí, ale tak nám to nepřijde, je to úsměvná reakce na úsměvnou situaci. Ostatně policisté dodali i vážně míněnou radu opírající se zjevně o vlastní zkušenost: „Jízda v horách, změny nadmořské výšky a vyšší rychlosti mohou vybít baterii vašeho elektromobilu mnohem rychleji, než byste čekali.” A přidali informaci o tom, že zejména letní výletníci by měli s elektromobily své cesty lépe plánovat a nechávat si větší zásobu energie, než jsou zvyklí. V Kalifornii ostatně bývá i hodně teplo, což akceschopnosti baterií také nepřidá.

A tyto rady lze před letními měsíci směrovat ke každému, kdo s tímto typem auta vyráží dál než obvykle. Podobná „neplánovaná zastávka na krajnice”, jak vše označila CHP, by také nemusela skončit takto úsměvně, ostatně řidiči na místě do smíchu nejspíš také moc nebylo.


Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru - 1 - Policie CHP vs dobijeni elektromobilu generatorem 2026 volne 01
Možná bude příště lepší vozit spalovací motor přímo v autě, ale to je pro změnu náš nenucený tip... Foto: CHP - Truckee, CC0 Public Domain

Zdroj: CHP - Truckee

Petr Miler

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