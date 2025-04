Už se ví, kde má nové Bugatti schovaný klíč na odemykání nejvyšší rychlosti, až po jeho použití jede 445 km/h včera | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Bez něj je to hotová brzda provozu, však kdo by si kupoval Bugatti, aby pak jezdil bídných 380 km/h, že? Samozřejmě žertujeme, u aut této značky ale tradičně musíte k dosažení extrémní maximálky použít tzv. Speed Key, o kterém u Tourbillonu dosud nebyla řeč.

Upřímně řečeno nemáme v lásce, když vás auta příliš omezují v tom, co s nimi můžete dělat. Je to taková nemoc připomínající současné fungování Evropské unie, kdy dát někomu možnost vykonávat nad vámi nějakou moc pro něj znamená neodolatelnou touhu toho využít. A tak přidává další a další a další omezení, až v určitou chvíli zjistíte, že jejich kombinace vám to či ono téměř úplně znemožňuje dělat.

Auta byla donedávna v případě elektroniky relativně primitivní stroje, které prostě fungovaly tak, jak měly, dokud fakticky mohly. To už ale neplatí a situace se změnila velmi rychle. Vidět je to třeba na příkladu takového BMW M3, kdy ještě generace E92 vám nanejvýš na otáčkoměru ukázala, když není vhodné točit její úžasný osmiválcový motor víc, než je zdrávo, dokud není zahřátý. Ale pokud jste ho z nějakého důvodu vytočit potřebovali, stejně jste mohli a dočkali jste se prakticky plného výkonu.

Dnes? Generace M3 G80 je jako protivná chůva - motor je studený, výkon je omezený. Motor se víc zahřeje (tomu nelze říkat přehřívání)? Výkon je omezený. Máte méně než X litrů (nevíme přesně, bude to třeba 5?) paliva v nádrži? Výkon je omezený. Nahustíte si pneumatiky tak nebo onak podle jiných potřeb? Auto vás začne „buzerovat”, že nemáte nahuštěné na vysokou rychlost. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho, auto si pořád na něco stěžuje, něco chce, něco nechce, až máte chuť mu říci něco jako Jack Nicholson v Mars útočí: „Mlč už, hubu drž!”

Samozřejmě, spousta těchto omezení má svou racionalitu, ale už není ve vaší moci vzít osud do svých rukou. Ještě horší je to - paradoxně - u moderních Bugatti, která sice proslula hlavně svou schopností dosahovat extrémně vysokých rychlostí, aby toho ale byla schopna, musíte „do nich zapíchnout” tzv. Speed Key. Tedy klíč k odemykání nejvyšší rychlosti, po jehož použití je ověřeno všechno možné od stáří pneu až po stav techniky vozu. Tímto „testem” musíte projít, jinak vám automobilka vůbec neumožní vysokou rychlostí jet. Znovu chápeme důvod, ale také to není optimální.

Tradice je ale tradice, a tak má onen Speed Key i nový Tourbillon. Ten standardně jede „jen” 380 km/h, po odemčení skutečné maximálky je to až 445 km/h. Jak se toho dobrat? O tom zatím nebyla řeč, ale fotky níže od Bugatti Tourbillon Registry vám to ukážou - u tohoto modelu je klíč schovaný ve středovém tunelu pod loketní opěrkou a zastrkuje se do otvoru jen o kousek víc vpředu. Pak stačí splnit asi 700 podmínek jako v BMW a hurá, můžete si sjet 445 km/h v jeden z asi dvou momentů v roce, kdy je to technicky možné někde na německé dálnici. Inu, kdo říká, že miliardáři mají lehký život?

Už Bugatti Veyron proslulo tzv. Speed Key, extra klíčem k odemykání extrémní maximálky vozu. Tourbillon ho má též, vypadá ale jiná a strká se jinam Foto: Bugatti

Zdroje: Bugatti Tourbillon Registry@Instagram, Bugatti

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.