Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
Petr ProkopecA je to vážně obvyklý podezřelý. Už tak vlastník jedné z nejpůsobivějších sbírek aut se vzpínajícím se koníkem ve znaku si svou kolekci rozšířil o pořádný klenot. A je vlastně s podivem, že v ní dosud žádnou 250 GTO neměl.
Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
před 11 hodinami | Petr Prokopec
před 11 hodinami | Petr Prokopec
A je to vážně obvyklý podezřelý. Už tak vlastník jedné z nejpůsobivějších sbírek aut se vzpínajícím se koníkem ve znaku si svou kolekci rozšířil o pořádný klenot. A je vlastně s podivem, že v ní dosud žádnou 250 GTO neměl.
Ferrari 250 GTO bylo vyrobeno v pouhých 36 exemplářích. V roce 1962 jej italská automobilka nabízela v USA za 18 500 dolarů, přičemž každý potenciální kupec musel dostat osobní požehnání od samotného Enza Ferrariho. Ani to ovšem nezamezilo poměrně čilému ruchu na trhu s ojetinami, kde si auto zpočátku hodnotu až tak moc dobře nedrželo. Do poloviny 70. let se totiž dalo pořídit v podstatě za pakatel, některá kupé se prodávala i za méně než 6 000 USD. Poté se však z 250 GTO stal kult svého druhu, načež v roce 1986 byla poprvé pokořena meta 1 milionu dolarů. A už tři roky poté se sumy placené za tento vůz šplhaly na desetinásobek.
Na jaké úrovni se 250 GTO pohybuje v současné době, jsme si mohli ověřit vcelku nedávno. Společnost Mecum Auctions totiž v americkém Kissimme pořádala jako již tradičně na úvod každého nového roku rozsáhlou dražbu, ve které se mimo jiné objevilo i šasí č. 3729GT. To bylo vyrobeno v červenci 1962, přičemž dostalo volant na pravé straně. Spíše ovšem lákalo bílým lakem, přičemž Ferrari žádný jiný exemplář tímto odstínem nenalakovalo. Pod karoserii pak zamířil třílitrový dvanáctiválec, který s pomocí šesti karburátorů produkoval rovných 300 koní.
V Kissimme pak byl tento kousek prodán za 38,5 milionu dolarů, což je dle aktuálního kurzu zhruba 783 milionů korun. To je na jedno staré auto brutální suma, o rekord se ale nejedná - ten je spojen se šasí č. 4153GT, které se v červnu 2018 prodalo mimo aukční síně za 70 milionů dolarů. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby na tuto úroveň se „bělásek“ vyšplhal během pár let. Pokud totiž pomineme oněch zhruba 20 úvodních let, pak 250 GTO je investiční jistotou, jaká nemá rovného. Ostatně od roku 2014 se pod 38 milionů dolarů nešlo, bílý kus byl tedy nakonec snad i levný, jakkoli se spekulovalo o tom, že by naopak mohl být jedním z těch vůbec nejdražších kdy prodaných.
Překvapením ovšem není, kdo si tento vůz pořídil. Jde totiž o známého sběratele Ferrari a slavného klenotníka Davida Leeho, který si tak prý splnil dlouholetý sen, jak sám uvádí na svém vlastním videu níže. Jakkoli totiž jeho kolekce zahrnuje řadu ikonických modelů maranellské značky, 250 GTO v ní na rozdíl od variant 250 Lusso Competizione, 275 GTB či 330 GTS chybělo. Důvodem byl nejen růst cen, ale hlavně nedostatek volných aut na trhu - při zmíněné omezené produkci se totiž GTO na aukcích objevuje jen sporadicky, přičemž zájemců je v té chvíli mnoho.
Když si toto vše uvědomíme, pak před Leem musíme opravdu smeknout - jakmile mu totiž jeho vysněný vůz za takřka miliardu byl dodán, vyrazil s ním na projížďku. Ostatně v provozuschopném stavu je celá jeho kolekce, která neslouží jen k tomu, aby služebnictvo mělo z čeho ometat prach. Lee totiž za volant svých aut usedá pravidelně, bez ohledu na jejich historický význam či hodnotu. To je něco, čím se od většiny ostatních sběratelů výrazně liší.
Jediné bílé Ferrari 250 GTO zamířilo do sbírky Davida Leeho, ten ho navíc hned po převzetí vytáhnul na projížďku. Foto: Mecum Auctions, tiskové materiály
Zdroj: Ferrari Collector David Lee@Youtube
