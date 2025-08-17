Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj

Dalo se čekat, že nepůjde o drobné. A reálná cena ani trochu nezaostává za očekáváními. Unikátní Bugatti na míru je tak drahé, že musíte být multimiliardáři, aby vás jediné auto nepřipravilo o polovinu veškerého jmění.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj

před 9 hodinami | Petr Miler

Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj

/

Foto: The Perridon Collection, tiskové materiály

Dalo se čekat, že nepůjde o drobné. A reálná cena ani trochu nezaostává za očekáváními. Unikátní Bugatti na míru je tak drahé, že musíte být multimiliardáři, aby vás jediné auto nepřipravilo o polovinu veškerého jmění.

Tento víkend vrcholí Týden aut v americkém Monterey, kde se to jen hemží exkluzivními vozy. Nejde sice jen o dostaveníčko pro bohaté, něco nám ale říká, že lidé s nejméně šestimístnými ročními příjmy v dolarech tam tvoří velmi vysoké procento účastníků. Automobilky tak nechtějí tuto příležitost vynechat a přiváží tam to nejlepší, co dosud nabídly nebo nabídnout hodlají.

Nakonec tedy nepřekvapí, že tam nechybí ani Bugatti, v jehož případě je každý jeden vůz vyrobený v libovolné éře jeho existence něčím naprosto mimořádným. Však za každý nový sériový vůz dnes kupci platí desítky milionů korun. Ne každému je to ale dost. A jeden z takových si říká Michel Peridon.

Byznysmen z mé druhé domoviny, tedy z Nizozemska, vydělal peníze v řadě oborů, pro širší veřejnost neznáměji díky výrobci počítačového příslušenství Trust. Svůj podíl v této firmě ale v minulé dekádě prodal, stejně jako už netráví většinu času v Nizozemsku. Doma je dnes hlavně v Dubaji, kde dává dohromady něco jako soukromé muzeum Bugatti - největší sbírku aut a dalších artefaktů spojenou s touto značkou. Pro Bugatti je tedy velmi vážený zákazník, kterému jako prvnímu dovolilo si v rámci programu Solitaire nechat postavit zcela unikání vůz.

Jde o Brouillard, francouzské označení mlhy, které je ale v tomto případě spojené s jedním ze závodních koňů Ettore Bugattiho. Představili jsme vám ho už dřív s tím, že muselo jít o velmi drahou věc, netušili jsme ale, jak moc. Nyní se i tento údaj dostal na veřejnost díky obvykle velmi dobře informovaným kolegům z nizozemského Autoblogu, kteří měli k rodině Perridonů vždy blízko. Michel, mimochodem člověk na hlavní fotce třetí zprava (vypadá na 80, ale je mu teprve 62 let), musel z „kešeně” vytáhnou téměř 20 milionů Eur, tedy bezmála půl miliardy Kč, aby se k vozu dostal.

To už je docela drahá Mlha, co říkáte? Naštěstí pro Perridona nejde o ruinující výdaj, jeho jmění je odhadováno na stovky milionů Eur. Drobné to nicméně nejsou ani pro něj.


Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 1 - Bugatti Brouillard 2025 prvni PerexUž se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 2 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 01Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 3 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 07Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 4 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 08Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 5 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 18Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 6 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 19Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 7 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada 20Už se ví, kolik musel nizozemský miliardář zaplatit za unikání Bugatti „Mlha”, postavili ho jen pro něj - 8 - Bugatti Brouillard 2025 prvni sada perex
Pokud byste si u Bugatti chtěli nechat postavit něco jako model Brouillard, připravte si asi půlmiliardu korun. Samotné peníze ale stačit nebudou, aspoň ne teď, automobilka dopřeje tuto možnost mezi prvními jen svým nejváženějším klientům. Foto: Bugatti

Zdroj: Autoblog

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše