Už to prasklo. Nové Audi A6 je i na papíře ve všem podstatném horší než jeho předchůdce, ukazuje míru úpadku německé značky včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

„Kam kráčíš, Audi?” ptáme se marně už nějaký ten pátek. Konkrétní odpověď si netroufáme vyslovit, stále víc lidí si ale všímá toho, že po správné trajektorii se německá automobilka opravdu nepohybuje.

Jen málokterá automobilová značka se může pochlubit tím, že v uplynulých letech pozvedla svou hru a zamířila ke světlým zítřkům. Tak to obvykle není a existence většiny z nich je víc než čím jiným exhibicí umění možného. To nemáme problém chápat, také máme ideální představy o naší práci, které je s ohledem na panující okolnosti možné naplňovat jen do určité míry. Audi ale ani takového stavu nedosahuje, zdaleka ne.

Svou produktovou řadu - až na čestné výjimky - devastuje co do její šíře i konkrétní podoby jednotlivých aut. Máme tendenci to svalovat na jeho ryze ideologickou oddanost elektromobilitě, která evidentně dalece nekonvenuje s představami většiny klientely a způsobuje klasické rozostření pozornosti, kdy automobilka mohutně investuje do nechtěného a později nepříliš prodávaného, zatímco zanedbává chtěné, a přesto prodávané. Ono to ale nakonec nebude jen tím, neboť úpadek zrovna čtyř kruhů je téměř všeobjímající.

Bez ohledu na důvody ale výsledek není dobrý a všímá si jej stále více lidí. Patrné je to hlavně osobně, kontakt s novými Audi při zkušenostech s těmi dosavadními je někdy až šokující a důkazy hrubé nekvality novinek plní internet den co den. Nakonec ale ani nepotřebujete osobní kontakt, abyste viděli, že něco není v pořádku, že „Vorsprung durch Technik” už není, že byl zrušen, že automobilka v tuto chvíli nemá ponětí, kam vlastně míří.

Nejnověji kolegové z autoklub.hr jednoduše srovnali klíčové technické parametry nové A6 C9 vedle té dosavadní C8. Vybrali verzi Avant 2,0 TDI, obecně populární specifikaci, aby ukázali, že nová generace je 204 koňmi výkonu stejně silná, je o 3 km/h pomalejší, má podstatně menší (-99 resp. -153 litrů) zavazadelník, uvnitř vypadá jako po lobotomii a váží o 230 kg víc. A my dodáme, že je ke všemu dražší, což nejlépe vynikne optikou vývoje cen v průběhu času. Když předchozí A6 Avant přišla na trh, stála i ve verzi 50 TDI quattro (tedy v šestiválcovém provedení s 286 koňmi na všech kolech) míň, než dnes stojí čtyřválcový základ. Sami si pak řekněte, o kolik míň peněz jste před nějakými šesti léty vydělávali - statistiky o inflaci, růstu mezd apod. jsou hezká věc, ale zdaleka nereflektují životní realitu každého z nás.

Tak se ptáme: Tohle „Vorsprung durch was?” Tohle je „antivorsprung”, tohle je ztráta, úpadek a Audi je to tak ukradené, že se nepokouší už ani na papíře své novinky nakašírovat do lepší podoby. Prostě ber, co máme, a mlč. Kolega, která Audi léta kupoval, a už s tím přestal, komentoval výše zmíněné lakonicky: „Vypadá to, že Audi v tuto chvíli nemá pro celou značku žádnou konkrétní vizi.” Chcete-li diplomatické shrnutí popsaného, lépe bych to neřekl...

Nová A6 je vedle té předchozí nepřehlédnutelně nepřesvědčivá. Srovnání parametrů obou aut nevyznívá jinak, spíš je ještě smutnější. Foto: Audi

Zdroj: autoklub.hr@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.