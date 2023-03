Úzkostlivý otec zabránil svému opilému synovi v jízdě autem i za cenu toho, že mu vůz rozsekal sekerou před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Policia Local de Logrono, CC0 Public Domain

Je to prostě odpovědný člověk? A nebo nelítostný tyran? Posuďte sami, onomu synovi na každý pád nebylo zrovna 18 let, takže ani otec nebyl nejmladší. O to více je celý případ udivující.

Nejsme nějak zvlášť úzkoprsí, ale popravdě řečeno nesnášíme alkohol za volantem. Můžeme se tedy bavit o tom, co je to „alkohol za volantem”, ale pokud někdo řídí ve zjevně podroušeném stavu, je to přesně ten faktor, který do silničního provozu vnáší naprosto nevyzpytatelná rizika. Opilý člověk může vjet náhle do protisměru, projet na červenou, přehlédnout chodce... Nikdy v životě jsem neřídil poté, co jsem pil. A nemíním na tom nic měnit.

Opilci prostě na silnici nemají co dělat, jinou otázkou je, co všechno lze udělat pro to, abyste jim v tom zabránili. Cokoli? Tak nějak si odpověděl otec už 32letého majitele BMW řady 3, který se po rodinném setkání ve španělském Logronu rozhodl usednout za volant opilý. Jak moc „pod vlivem” byl, nemáme zprávy, pro jeho otce to ale bylo dost na to, aby mu jízdu rozmlouval. A když se syn rozhodl přesto řídit, otec udělal vše, aby mu v ní zabránil.

Po krátké hádce tak sáhl po sekeře, kterou synovi rozmlátil jeho bavorák až do té míry, že s ním prostě jet nešlo. Pak syna naložil do svého SUV a odvážel jej neznámo kam. Právě tehdy se na scéně objevila přivolaná policie, která zprvu dvojici zastavila kvůli zjevnému vandalství a možnému únosu, po zjištění okolností ale případ zřejmě řešit nebude, neboť následky budou urovnány v rodině.

Je to jistě extrémní způsob, jak se s podobnou situací vypořádat, sami pak zvažte, jak moc je vhodný. Na jednu stranu otci rozumíme, na tu druhou bychom ale volili méně násilné metody - ničit cizí auta není správné nikdy. Otázkou ale je, jaké jiné možnosti v tu chvíli měl. Pokud byl syn opravdu „na mol” a riziko jeho jízdy pod vlivem bylo velmi vysoké, pak pořád mohlo jít o menší zlo. Dobrá řešení někdy prostě neexistují...

Za jakoukoli cenu se otec rozhodl svému 32letému synovi zabránit v řízení jeho BMW pod vlivem alkoholu. Je to přijatelné? Posuďte sami. Foto: Policia Local de Logrono, CC0 Public Domain

Zdroj: Logrono.es

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.