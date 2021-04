V americkém Kentucky postavili kruhový objezd, většina lidí netuší, jak ho používat včera | Petr Miler

/ Foto: Ministerstvo vnitra ČR

Vskutku fascinující záběry z dronu ukazují, jak se také dá, ale rozhodně nemá používat kruhový objezd. Spousta Američanů evidentně nevnímá ani slovo „kruh” v jeho názvu, ani grafiku v jeho značení.

Kruhové objezdy jsou dnes v České republice něčím zcela obvyklým, někdy snad až příliš obvyklým. Nebylo tomu tak ale vždy. Kruhové křižovatky byly k vidění už v komunistickém Československu, byly ale velmi vzácné. Pamatuji, že poprvé jsem se s nimi ve větší míře setkal ještě jako dítě v porevolučních časech ve Francii, kde jich bylo už tehdy jako máku. Otec jako dobrý řidič s nimi problém neměl, některé aplikace ale byly stejně matoucí, byl to prostě nezvyk.

Ještě mnohem větší nezvyk je „kruháč” ve Spojených státech, kde se na řadě míst prakticky nepoužívá. Občas ale i Američané přijdou na jeho kouzlo v podobě jakéhosi zrovnoprávnění křížení dvou směrů s dopravou o podobné intenzitě, na němž rozlišení na hlavní a vedlejší silnici způsobuje jen zácpy a světelná křižovatka není dostatečně propustná. Právě na takovém místě se rozhodli postavit kruhový objezd u blíže nespecifikovaného místa na východě Kentucky a výsledek je tragikomický.

Sám kruhový objezd vypadá relativně rozumně - na přívodu k němu se silnice až desítky metrů před ním dělí vedví s pomocí středového pásu, aby lidé měli tendenci na něj najíždět správně. Sám „kruháč” pak zůstává přehledný díky relativně malé a nikoli vysoké (jaká to nemoc českého dopravního stavitelství posledních let...) středové části a přidává i rozšíření silnice okolo. Tohle je prostě pěkný a přehledný kruhový objezd, ne však pro Američany.

Ti ho evidentně neznají a neví, jak jej používat. Z videa níže z dronu je tak patrné, že většina řidičů ho nepoužívá správně - ještě před rozdělením silnice vedví ti, kteří jedou doleva, najíždějí i vlevo kolem středu silnice, tedy protisměrem a pak pokračují dále za objezdem svým směrem nebo protisměrem v cestě. Umožňuje to pochopitelně jen fakt, že proti nikdo nejede a k nehodám nedochází (alespoň před objektivem kamery) proto, že ti, co jedou doprava nebo rovně, volí jiný směr, a tak se s těmi odbočujícími vlevo většinou nepotkají. A když ano, i to se dá vyřešit, však uvidíte sami.

Na jednu stranu nechceme být příliš jízliví, s neznámou věcí se někdy nepotýká snadno. Na druhou stranu... nestačilo by se zamyslet nad názvem objezdu (i v angličtině je slovo kruh v jeho označení) či si prohlédnout jeho značku? Není to „vemstředzleva objezd” a ten kruh s šipkami také celkem výmluvně ukazuje, jak toto řešení používat, ale nechceme nikomu sahat do svědomí.

Značka kruhový objezd, jak jí znají české dopravní předpisy, je podle nás výmluvná sama o sobě. Ale v USA se s velkým pochopením nesetkává, jak můžete vidět na videu níže. Foto: Ministerstvo vnitra ČR

Zdroj: IdiotsInCars@Reddit

Petr Miler