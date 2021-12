V Číně najdete falešné cokoli, teď už evidentně i falešného Elona Muska před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Matt Rourke, AP

Na rozdíl od jiných věcí se v tomto případě o stvoření klonu nikdo nemusel snažit, tedy alespoň v to doufáme. Jde jen o úsměvnou hříčku přírody.

Číňané prosluli kopírováním cizích vzorů a automobily rozhodně nejsou výjimkou. Už před 10 léty jsme psali o tom, jak se některé značky „prokradly” na výsluní a byť se od té doby leccos změnilo, sklony ke klonování čehokoli úspěšného některé čínské výrobce neopustily. Ostatně i letos jsme psali o několika nových případech.

Nutno dodat, že čínský pohled na tuto problematiku je poněkud odlišný. Úcta Evropanů či Američanů k autorskému právu je jiná a většina lidí alespoň ví, že páchají něco nesprávného, když příliš okatě následují cizí vzory. V Číně toto zakořeněné nemají a byť s tím, jak se země otevírá světu, nejflagrantnějších případů plagiátorství či zneužívání slavných značek ubývá, pořád tam narazíme na falešné cokoli, klidně i neexistující nápoje Tesla.

U americké automobilky dnes zůstaneme, třebaže ne přímo. Jak se totiž ukázalo, za velkou zdí mají i falešného Elona Muska. Berte to s humorem, toho snad nevytvořili a pokud jste se někdy americkému byznysmenovi podívali pořádně do tváře, nešlo v ní nevidět trochu asijských rysů. Nakonec tedy není až tak překvapivé, že se právě v miliardové Číně mohl narodit člověk, který je Muskovi velmi podobný.

Není to vyloženě dvojník, je mladší a Elona M. připomíná v jeho současné podobě. Oba muži jsou si ale opravdu hodně podobní a mají i některé stejné grimasy - ať už záměrně nebo náhodou. Podívejte se na to sami, lidé už dotyčného překřtili na Yi Longa Muska. Je to úsměvné, pokud tedy i video s falešným Muskem není falešné, v Číně člověk nikdy neví...

Toto je skutečný Elon Musk, srovnejte si jej s „čínským klonem” na videu níže. Je mu opravdu hodně podobný. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: 9GAG

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.