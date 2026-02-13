V Itálii došlo za bílého dne k přepadení jako z filmu, zloději maskovaní za policisty zastavili dodávku s penězi a vyhodili ji do vzduchu
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Vypadá to jako scéna z Chobotnice, Kmotra nebo aspoň Kobry 11. Jenže tohle se skutečně stalo. A nakonec to jeden z kolemjedoucích řidičů i natočil, nechyběla ani pořádná exploze a přestřelka za pomoci kalašnikovů.
Pokud patříte mezi dřív narozené, nejspíš si vybavíte televizní seriál Chobotnice. Tím nemyslíme „modrého“ a „zelenou“, tedy z magické plastelíny uplácané chobotničky, nýbrž italskou kriminálku pojednávací o boji policisty Corrada Cattaniho s tamní mafií. První čtyři série si totiž dodnes drží špičkové hodnocení na mnoha filmových platformách, mimo jiné i proto, že situaci vykreslovaly docela realisticky. Přičemž v 80. letech minulého století neměla mafie v Itálii a na Sicílii daleko k Divokému západu, přestřelky na silnicích tak nebyly ničím neobvyklým.
Situace se postupně začala lepšit, posledních pár let ale v Itálii zažívají menší návrat do minulosti. Těžko říci, co za tím primárně stojí, na Sicílii nebo na Sardinii ale znovu není neobvyklé, když dojde na loupež, při které všemožné gangy použijí raketomet. Či třeba bagr, s jakým v pravé poledne vjedou do banky, ze které si následně odvezou bankomat.
Na jihu Itálie, v regionu Apulie, došlo toto pondělí k něčemu sice trochu méně dramatickému, ovšem i tak museli mít projíždějící řidiči pocit, že se natáčí další díl Chobotnice. Kalašnikovy ozbrojení lupiči totiž přepadli dodávku s penězi, přičemž pancéřovanému vozu s pomocí výbušnin odpálili dveře a střechu. Následně pak došlo na přestřelku s policií, která dorazila na místo. Strážci zákona pak následně dva pachatele zvládli zadržet, zbytek zhruba dvanáctičlenného gangu je ale na útěku.
Celá akce skutečně neměla daleko k filmovému natáčení, nicméně na rozdíl od něj šlo v pondělí ráno na italské dálnici o život. Zloději totiž nejprve zapálili nákladní vůz a okolo něj naaranžovali Alfy Romeo Stelvio s majáky, aby navodili dojem, že policie řeší nehodu. Díky tomu pancéřovaná dodávka bez problémů zastavila. Skuteční strážci zákona se naštěstí objevili na scéně relativně brzy. A jak zmiňují, podobné gangy jsou v Apulii stále aktivnější a takto už ukradli přes 1,6 miliardy Eur.
Alfa Romeo letos slaví 75. výročí své spolupráce s italskou policií. Jak je ale vidno, zloději tohoto partnerství mohou snadno zneužít. Foto: Alfa Romeo
la rapina portavalori oggi lunedi 09\02\2025 osservate pic.twitter.com/ZlcwODVKag— CRUDELIA DE MON (@Crudeli45198835) February 9, 2026
Zdroj: Crudelia de Mon@X
Bleskovky
