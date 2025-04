V Monaku můžete absolvovat autoškolu v Porsche 911. A není to jen rozmar nebo promo, provozovatel jej pořídil z rozumných důvodů včera | Petr Miler

/ Foto: Monaco Bonne Conduite, tiskové materiály

Vypadá jako legrace či pojízdná propagace, ale ani jedno není pravdou. Tohle je skutečné auto autoškoly a můžete si zaplatit za to, abyste v něm absolvovali stejný kurs, jaký jiní dělají ve Škodě Fabia. A nebudeme vám věřit ani chvíli, když nad ním začnete ohrnovat nos.

V čem jste absolvovali autoškolu? My s kolegy jsme dost staří na to, abychom pamatovali trenažéry i cvičební auta postavená ze Škod 120 či nanejvýš z Favoritů, i když jsme řidičák dostali v 90. letech. Už tehdy člověk snil o nějakém Peugeotu, Renaultu, Fordu, ale bylo to nemyslitelné - naprostá většina Čechů byla moc chudá na to, aby se autoškola byla schopna na trhu s tak drahým tréninkovým vozem prosadit.

Dnes se věci mají docela jinak, třebaže ne vždycky mají autoškoly k dispozici poslední výstřelky techniky. Nedávno jsem dokonce viděl Teslu s patřičným označením na střeše. Česko mohutně zbohatlo, to je bez debat, optikou některých jiných míst světa jsme ale pořád zapadákov. A jedno z takových míst se jmenuje Monacké knížectví.

Prťavý kus země nedaleko francouzského Nice se stal díky svým daňovým výhodám domovem řady velmi bohatých lidí. A podle toho to tam vypadá. Vyjděte ve správný čas před Casino de Monte-Carlo a procházka Pařížskou ulicí v Praze vám najednou bude připadat jako výlet do Chánova. Ta nejexkluzivnější auta světa se tam střídají jako svatí na orloji, bohatství koncentrované v těchto končinách je nezměrné. Nakonec tedy nepřekvapí, že v těchto místech provozuje firma Monaco Bonne Conduite jako vůz autoškoly Porsche 911. Však pokud si doma zpíváte: „Po drahých kobercích chodit ve špercích, to mi právě sluší,” nepůjdete objíždět Monte Carlo v nějaké plečce pro sociály, no ne?

Ale takhle jednoduché to není. Dělat autoškolu v 911, třebaže v základní Carreře, je samozřejmě drahý špás, jedna hodina stojí 159 Eur, tedy asi 4 000 Kč - právník vás u nás možná vyjde levněji. Ale není to jen rozmar. Paul Croesi, majitel autoškoly, k tomu pro BFM říká, že někteří lidé prostě nikdy nebudou jezdit v autě s pár desítkami koní, tak proč se na něm cvičit. A dodává, že nakonec není jen „autoškolák”, je to také instruktor, který posouvá možnosti i už vyučených řidičů: „Jsou tu mladí lidé, kteří získali řidičský průkaz v autě s výkonem 60 nebo 80 koní a pak se ke mně vrátili s autem s výkonem 600 nebo 700 koní. Jsme instruktoři autoškoly, ale jsme také instruktoři bezpečnosti silničního provozu. Proto jsme si mysleli, že je důležité dát jim poznat i vysoký výkon,” říká.

Moje řeč, škoda, že jsem tento argument nemohl předložit před pár dekádami. No, líbilo by se mi to - 370 koní, 450 Nm, auto má dokonce zpětná zrcátka navíc a druhou sadu pedálů. Takže instruktor na palubu a šup Sainte Devote a na Rascasse, je třeba to pořádně procvičit... Inu, někdo má a někdo nemá.

Červené Porsche jako vůz autoškoly? Nám se líbí, i myšlenky s ním spojené, vám? Foto: Monaco Bonne Conduite, tiskové materiály

Zdroj: BFM

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.