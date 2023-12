V pekle sněží: BMW vrací manuál svému jedinému čistě sportovnímu modelu i v Evropě, už ho ukázalo před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Obávali jsme se, že ostrouháme, BMW nám ale v poslední době dělá radost. I když je současná Z4 coby jediný čistě sportovní model značky jako M40i v prodeji už pět let, přesto mu automobilka nyní přidá do výbavy ruční řazení, a to prosím i v EU.

Z BMW se postupně stává to, čím by vzhledem ke své tradici mělo přirozeně být - jedno z posledních útočišť konzervativně naladěných nadšených řidičů. Jeho šéf je jedním z pramála lidí v takových pozicích, kteří dál otevřeně bojují za spalovací motory, a zjevně přiměl automobilku také k tomu, co jí radíme už spoustu let. Tedy k uvědomění si, že ruční řazení je pro podstatnou část zákazníků nedocenitelným prvkem vedoucím k řidičskému nadšení, který nepatří k základním verzím jako z nouze ctnost, ale k vrcholným verzím jako mimořádný prvek, za který si nadšenci budou rádi připlácet.

Přesně tím se stane u modelu Z4 M40i, tedy u vlastně jediného čistě sportovního modelu značky, který se prodává už jen jako roadster a plátěnou střecho. Před pár dny jsme psali o tom, že tuto variantu s ručním řazením dostanou v USA a nemohli jsme si být jisti, zda se dostane také k nám, neboť BMW v minulosti nejednou ukázalo evropským nadšencům záda. Tentokrát lze říci, že v pekle začalo sněžit, neboť ručně řazená šestiválcová Z4 dorazí i sem.

Potvrdila to sama automobilka krátkou tiskovou zprávou se sadou fotek prototypu právě v evropské specifikaci. Manuál uvnitř můžeme vidět, stejně jako drobná maskování v exteriéru, která ale nejspíše jen skrývají logo BMW a označení M40i na boku. Podstatnou změnou je prostě jen manuál v útrobách vozu, za který bude chtít Mnichov v USA celých 3 500 USD navíc, tedy asi 79 tisíc Kč. Pokud stejná strategie bude uplatněna i zde, půjde o opravdu tučný příplatek, přesto nepochybujeme, že si u nadšenců nade zastání. Však kolik alternativ mají? Vím o jednom člověku z okolí, dřívějšímu majiteli předchozích modelů Z3 M a Z4 M, který okamžitě projevil zájem.

Více toho zatím nevíme a jsme docela zvědavi, jak bude novinka s manuálem naladěna. Evropská verze současné Z4 M40i s 8stupňovým automatem je totiž oproti svému americkému bratrovi docela „šméčko” - tady má auto ze stejného motoru jen 335 koní, zatímco v USA je ten samý přeplňovaný 3,0litrový motor B58 naladěn na 382 hp, tedy 387 koní. Kdyby tu manuální verze dostala i větší výkon, to by se na ni nadšenci slétli jako vosa na bonbón. Nechme se překvapit, už samotným doplněním manuálu do nabídky nás ale BMW neskutečně potěšilo.

Na Vánoce se člověku občas splní i věci, o kterých jste ani nevěděli, že si můžete přát. BMW Z4 M40i s manuálním řazením se stane realitou, automobilka ho po pěti letech nabízení modelu jen s automatem přidá do nabídky. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

