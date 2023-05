V souboji nejlevnějších ostrých kombíku BMW a Audi museli do jednoho nacpat pět lidí, aby druhý držel krok před 5 hodinami | Petr Miler

Jsou to přímí soupeři, plně srovnatelná auta stejně orientovaných značek, a tak by bylo na místě očekávat vyrovnaný souboj. Na nic takového ale nedojde, BMW je o parník jinde. Také je ale o dost dražší.

Měl jsem možnost poznat obě tato auta v poslední době osobně, a tak mohu se vší odpovědností říci, že ať si vyberete kterékoli z nich, neuděláte chybu. Morálně starší Audi RS4 Avant je o něco obyčejnější, více každodenní vůz s citelně kvalitnějším interiérem. Novější BMW M3 Touring hraje do značné míry hru čtyř kruhů, zůstává ale stále tím agilnějším, zábavnějším vozem, který vám o něco více - v dobrém i zlém - dá znát, co se nachází pod koly vašeho vozu. Přesto jsou si obě tato auta charakterově blíž, než tomu kdy bylo v minulosti v případě srovnatelných modelů obou německých značek.

Charakter je ale jedna věc, rychlost druhá. Tu se rozhodl srovnat Mat Watson z Carwow, který proti sobě M3 a RS4 ve stejných karosářských verzích postavil na letišti. A byť v minulosti nezřídka platilo, že je to Audi, které je rychlejší v přímce, zatímco BMW se prosadí spíš na technické trati, tentokrát je situace přesně opačná. A to citelně.

On leccos naznačí už pohled do technických údajů. BMW je s 510 koňmi a 650 Nm o dost silnější, RS4 dává s 450 koňmi a 600 Nm najevo své morální stáří (je to 6 let starý vůz v závěru životního cyklu, M3 Touring je novinka). Zbytek je srovnatelný (pohon všech kol, 8stupňové automaty), jakkoli někoho může zaskočit, že M3 je ještě o metrák těžší (1 865 kg) než beztak těžká RS4 (1 745 kg). Poslední BMW jsou skutečně extrémně otylá.

Nakonec je to ale výkon, co rozhoduje, a tak M3 strčí soka z Ingolstadtu do kapsy. Ve zrychlení z místa na 400 metrů je o tolik lepší, že Mat musí do M3 postupně nastrkat pětici cestujících, aby RS4 vyhrála. To jsou další stovky kilo navrch. Na zbytek klání se podívejte sami, M3 je prostě dál. Ovšem také stojí o hodně víc - u nás přijde RS4 nejméně na 2 385 900 Kč, zatímco M3 Competition xDrive Touring nekoupíte pod 2 626 000 Kč. To je už také citelný rozdíl. Jak říkává v závěrech podobných článků kolega: Rozhodnutí, kterému dát přednost, je na vás, video níže je pouze jedním z vodítek.

RS4 Avant se vedle... Foto: Audi



...M3 Touring prostě nechytá. Také ale stojí o stovky tisíc korun míň. Foto: BMW

