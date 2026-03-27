Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
Petr ProkopecPokud jste se dosud sami sebe ptali, zda dát přednost hybridnímu M, nebo bude lepší vybrat čistě spalovací model, v případě dynamiky se zjevně vůbec není o čem bavit. A to dokonce ani v přímce, jednoznačnost výsledku je pro nás překvapením.
Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
Pokud jste se dosud sami sebe ptali, zda dát přednost hybridnímu M, nebo bude lepší vybrat čistě spalovací model, v případě dynamiky se zjevně vůbec není o čem bavit. A to dokonce ani v přímce, jednoznačnost výsledku je pro nás překvapením.
Britskému Carwow se povedl opravdu kardinální kousek, na jedné startovní čáře totiž shromáždil všechny modely divize BMW M, které v současné době můžete koupit. Vedle sebe se tak postavilo kupé M2 jakožto jediná zadokolka, a dále sedm čtyřkolek, tedy X5M, X3M, XM, M8 Competition, M5 Touring, M4 Competition Cabrio a M3 Competition Touring. Počasí však Britům rozhodně nepřálo, kromě teploty dosahující pouhých 3 stupňů Celsia totiž museli počítat s průtrží mračen.
Výsledky tím pochopitelně byly ovlivněny, stejně jako se v nich projevila i skutečnost, že když Sam Maher-Loughnan usedl do kabrioletu, musel si prostě stáhnout střechu i okna. V takovém případě je třeba počítat s o něco horší aerodynamikou, jakkoli zájemce o tento vůz jistě potěší, že i v takovém marastu si můžete střihnout závod ve zrychlení bez střechy a ještě v tričku. Pokud ovšem plátno ponechají na svém místě, mohou doufat i ve vítězství, neboť M4 Cabrio s časem 11,5 sekundy dojelo do cíle jako druhé.
Vítězství pak bral menší z kombíků, tedy stejným ústrojím osazené M3 Touring, které je oproti kabrioletu o trochu lehčí. S hmotností 1 865 kg ho ovšem za muší váhu považovat opravdu nelze, což se dá říci také o 1 730kilovém M2. Na druhou stranu, XM je ještě o tunu výše. A takové M5 Touring se svými 2 480 kilogramy, za kterými stojí plug-in hybridní technika, je dokonce těžší než jen čistě osmiválcové X5M. I přes 735 koní tak dojelo až na třetím místě. XM pak skončilo až páté, navzdory nejvyššímu výkonu.
Zrovna od XM jsme zázraky nečekali, jinak jsme ale překvapeni, jak jednoznačný výsledek je. Hybridní M5 má 727 koní, to je skoro o 200 víc než M3 Touring, která se dělá v ještě citelně rychlejším provedení CS (čtvrtmíle okolo 11 s). Přesto em-trojka silnějšího bratra poráží o parník, za daných podmínek skoro doslova. A nebýt právě mokra a zimy, kdo ví, kde by se objevila zadokolková M2, která v takových podmínkách pochopitelně nemá šanci.
Zas a znovu se tak ukázalo, jak absurdním řešením sportovní plug-in hybridy jsou. Přidávají vozům takovou hmotnost navíc, že se dokonce ani se vším dodatečným výkonem nevyrovnají mnohem slabším, lehčím, ale pořád ani trochu lehkým soupeřům. A to jim v jednu chvíli - stejně jako dnes monopostům Formule 1 - dojde elektrický výkon k dobru a mají už jen nadváhu. Fakt, že nefungují lépe ani chvíli, ani v přímce, je překvapivý i pro nás, ale je to zjevně tak. A teď si je představte na okruhu... Přesto taková auta na trh přichází ve stále větší míře, nové Audi RS5 budiž jedním z posledních příkladů.
Aktuální BMW M3 Touring váží 1 865 kg a disponuje 530 koňmi, takže opravdu není lehká a není zase tak výkonná. Přesto o stovky koní výkonnější M5 Touring poráží na hlavu, fyzikální zákony zjevně ani mnichovská automobilka ohnout neumí. Plug-in hybridní sportovní model opravdu není tím, po čem byste měli toužit. Foto: BMW
Zdroj: Carwow@Youtube
