V SSSR se s auty kdysi skutečně závodilo ve velkém, záběry ze „sovětského Le Mans" z 50. let působí až surreálně | Petr Miler

/ Foto: ZIL

Až příliš se to vymyká našemu vnímání této země a je to až příliš dávno na to, aby si to většina lidí mohla pamatovat. Přesto se to zjevně dělo, dobové záběry z roku 1958 ukazují sovětský automobilový závod se vším všudy.

I bez špetky despektu, s jakým na Rusko a jeho předchůdce v podobě Sovětského svazu aktuálně většina lidí pohlíží, si můžeme říci, že nikdy nešlo o automobilovou zemi. Nebýt komunisticky smýšlejícího Gianniho Agnelliho, v SSSR by se nikdy nezačal vyrábět VAZ Žiguli alias Lada 2101, v podstatě licencovaný Fiat 124. To se psal rok 1970 a od té doby Rusové žádné kloudné, masově vyráběné osobní auto světu nedali. Pár jejich osobáků a náklaďáků se stalo legendami pro své specifické přednosti těžící do značné míry z jejich jednoduché a přímočaré konstrukce, ale to je tak všechno.

Zní tedy skoro neuvěřitelně, že by se v dobách SSSR v největší zemi světa pořádaly automobilové závody. Však k čemu to, když pro ně skoro neexistovala auta? A jak by to vůbec probíhalo, když ani v tak obřím soustátí neexistoval jediný závodní okruh? Když jsme tedy svého času psali o sovětském závoďáku schopném dosahovat třístovky nebo hned několika dalších vozech se závodními choutkami, vypadalo to skoro neuvěřitelně. Působilo to jako propaganda, výmysl, lež... Jenže se to všechno opravdu dělo, akorát je to už hodně dávno.

Obrazně to připomínají záběry z roku 1958, které byly zveřejněny na sociální síti VKontakte. Ukazují závod, jenž se toho roku odehrál v rámci mistrovství SSSR v běloruském Minsku a který působí jako kombinace francouzské čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a italské Targy Florio. Nejelo se tedy na okruhu, ale na okreskách, nicméně start, při kterém závodníci museli k autům nejprve doběhnout, ale Le Mans skutečně připomíná. Na zbytek se podívejte sami.

Nezdá se, že by se startovní pole hemžilo nějakými speciály, spíše je to taková všehochuť, vypadá to ale, že Rusové byli svého času při chuti a tamnímu zřízení nevadilo, že se na tomto poli takto realizovali. Podívejte se na sami níže - působí to skutečně až trochu surreálně, vymyšlené to ale nebude, ostatně i přiložené dobové oficiální fotky zmíněného závoďáku ZILu také o něčem svědčí.

ZIL 112 S alias Sport nepůsobí moc sovětsky, byl to ale skutečně dobový závoďák z SSSR. Na záběrech níže můžete vidět, že i měl s kým soupeřit. Foto: ZIL

Zdroj: Auto Moto Sport v SSSR@VKontakte

