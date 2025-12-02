V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
včera | Petr Miler
Další provoz radarů byl neúnosný, lidé je začali ve velkém demolovat. A když říkáme ve velkém, nepřeháníme ani trochu, přes 800 hlášených případů vandalismu jen v letošním roce znamená masivní odpor. Politici se jej zalekli a měření zrušili, místo nich teď instalují tohle.
Kanaďané mají pověst mimořádně přátelských lidí, zjevně se tak ale chovají jen k jiným lidem. A pokud je naštve nějaká věc, naloží s ní jako chlapi ze slavné písně Kabátů. Už v září jsme psali, že v provincii Ontario začali lidé ve velkém demolovat stacionární radary, neboť je začali vnímat nikoli jako prostředek k dosažení ohleduplnějšího chování řidičů na silnicích, ale spíš jako projev bezohledného futrování státní kasy.
Odpor proti nim se stal tak masivním, že radary padaly po desítkách každý týden. A širší veřejnost se k tomu povětšinou nestavila odmítavě. Tento stav vycítil současný guvernér Ontaria Doug Ford, který všechna měření rychlosti nechal zrušit jako prostředky sloužící jen a pouze k „dojení” řidičů. Místo toho slíbil, že podpoří doplnění silničního značení všeho druhu, které podle něj řidiče spíš umravní. Dalo se tedy tušit, co asi přijde, přesto jeden z kroků vyvolal poprask.
Jde o instalaci nových dopravních značek, které jsou specifické svými extrémními rozměry. A když říkáme extrémními, myslíme extrémními. Značky jsou tak ohromné, že je ani nedokážou „ubytovat” současné sloupy v Torontu. Zatím jde o 90 nových dočasných značek určených pro školní zóny v různých místech města, které můžete spatřit na videu CBC níže. Jsou tak ohromné, že vypadají jako nějaká umělecká karikatura skutečné značky - široké jsou metr a vysoké mohou být až dva a půl metru. Tím by zabraly celé dnes používané konvenční držáky u silnic.
Starostka Toronta Olivia Chow přiznala, že tohle úplně neklaplo a město bude muset pořídit docela jinak koncipované sloupy. To samé s stalo v Ottawě, kde museli začít používat speciální dřevěné konstrukce. Protože jde iniciativu provincie, peníze jdou z kapes nadřízeného subjektu, vedení provincie to ale považuje jen za projev obstrukcí ze strany měst, která „dělají scény”, protože je zrušení radarů připravilo o kus příjmů.
Guvernér Ontaria se k věci vyjádřil velmi přímočaře: „Když mi to řekli, vyprskl jsem smíchy,“ řekl. „Takže si to pojďme ujasnit: Všechny ostatní obce, žádný problém. Ale vážně, jsou to zase Toronto a Ottawa. Nemohou umístit velkou ceduli? Jako, musím tam jít a ukázat jim, jak umístit velkou ceduli? Myslím, že je to jen další výmluva. Nelíbí se vám ty značky? Umístěte tam zpomalovací prahy... Je to vtip. Nemůžu tomu uvěřit,” dodal. A uvedl také, že velké značky s omezením rychlosti, budou lepším odrazujícím prostředkem než radary a pokuty. Jak moc se tento jeho předpoklad setká s realitou, ukáže až čas.
Stacionární radary u silnic v Ontariu nahrazují mj. obří značky. Jak obří? No, podívejte se na video níže, jsou opravdu velké. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály
Zdroje: Toronto Star, CBC News Toronto
