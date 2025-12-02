V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky

Další provoz radarů byl neúnosný, lidé je začali ve velkém demolovat. A když říkáme ve velkém, nepřeháníme ani trochu, přes 800 hlášených případů vandalismu jen v letošním roce znamená masivní odpor. Politici se jej zalekli a měření zrušili, místo nich teď instalují tohle.

včera | Petr Miler

Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Další provoz radarů byl neúnosný, lidé je začali ve velkém demolovat. A když říkáme ve velkém, nepřeháníme ani trochu, přes 800 hlášených případů vandalismu jen v letošním roce znamená masivní odpor. Politici se jej zalekli a měření zrušili, místo nich teď instalují tohle.

Kanaďané mají pověst mimořádně přátelských lidí, zjevně se tak ale chovají jen k jiným lidem. A pokud je naštve nějaká věc, naloží s ní jako chlapi ze slavné písně Kabátů. Už v září jsme psali, že v provincii Ontario začali lidé ve velkém demolovat stacionární radary, neboť je začali vnímat nikoli jako prostředek k dosažení ohleduplnějšího chování řidičů na silnicích, ale spíš jako projev bezohledného futrování státní kasy.

Odpor proti nim se stal tak masivním, že radary padaly po desítkách každý týden. A širší veřejnost se k tomu povětšinou nestavila odmítavě. Tento stav vycítil současný guvernér Ontaria Doug Ford, který všechna měření rychlosti nechal zrušit jako prostředky sloužící jen a pouze k „dojení” řidičů. Místo toho slíbil, že podpoří doplnění silničního značení všeho druhu, které podle něj řidiče spíš umravní. Dalo se tedy tušit, co asi přijde, přesto jeden z kroků vyvolal poprask.

Jde o instalaci nových dopravních značek, které jsou specifické svými extrémními rozměry. A když říkáme extrémními, myslíme extrémními. Značky jsou tak ohromné, že je ani nedokážou „ubytovat” současné sloupy v Torontu. Zatím jde o 90 nových dočasných značek určených pro školní zóny v různých místech města, které můžete spatřit na videu CBC níže. Jsou tak ohromné, že vypadají jako nějaká umělecká karikatura skutečné značky - široké jsou metr a vysoké mohou být až dva a půl metru. Tím by zabraly celé dnes používané konvenční držáky u silnic.

Starostka Toronta Olivia Chow přiznala, že tohle úplně neklaplo a město bude muset pořídit docela jinak koncipované sloupy. To samé s stalo v Ottawě, kde museli začít používat speciální dřevěné konstrukce. Protože jde iniciativu provincie, peníze jdou z kapes nadřízeného subjektu, vedení provincie to ale považuje jen za projev obstrukcí ze strany měst, která „dělají scény”, protože je zrušení radarů připravilo o kus příjmů.

Guvernér Ontaria se k věci vyjádřil velmi přímočaře: „Když mi to řekli, vyprskl jsem smíchy,“ řekl. „Takže si to pojďme ujasnit: Všechny ostatní obce, žádný problém. Ale vážně, jsou to zase Toronto a Ottawa. Nemohou umístit velkou ceduli? Jako, musím tam jít a ukázat jim, jak umístit velkou ceduli? Myslím, že je to jen další výmluva. Nelíbí se vám ty značky? Umístěte tam zpomalovací prahy... Je to vtip. Nemůžu tomu uvěřit,” dodal. A uvedl také, že velké značky s omezením rychlosti, budou lepším odrazujícím prostředkem než radary a pokuty. Jak moc se tento jeho předpoklad setká s realitou, ukáže až čas.


V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky - 1 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 01V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky - 2 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 02V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky - 3 - Usekove mereni rychlosti Jenoptik ilustracni 03
Stacionární radary u silnic v Ontariu nahrazují mj. obří značky. Jak obří? No, podívejte se na video níže, jsou opravdu velké. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

Zdroje: Toronto Star, CBC News Toronto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

