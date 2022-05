V USA si po čase opět všímají Česka v souvislosti s auty, chtělo to další kontroverzní událost před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Spojené státy jsou velmi automobilovou zemí, takže v jistém slova smyslu mají k České republice blízko, běžně ale Američané nemají důvod o Česku psát. Pokud se tu ovšem neodehraje něco, co dalece přesahuje české hranice.

Zlí jazykové říkají, že většina Američanů nebude schopna ani ukázat Česko na mapě světa. Není to nijak statisticky podložené tvrzení, možné to ale nakonec je - tušíme, že většina Čechů také nebude s to bryskně říci, kde leží taková Nová Kaledonie. A význam tohoto teritoria pro Česko je nakonec podobný jako význam Česka pro USA.

Běžně tedy v automobilově zaměřených amerických médiích nenarážíme na zmínky o České republice. Sem tam se nějaký hodně nadšenecký nebo celosvětově zacílený web zmíní o nové Škodě, to je ale asi tak vše. Pokud se nestane něco, co dalece přesahuje hranice naší země a je to patřičně kontroverzní.

Naposledy šlo o hrátky Radima Passera s Bugatti na německé dálnici, kdy dosáhl rychlosti až 417 km/h. Samo o sobě by to k pozornosti Američanů stačilo, celou věc navíc opepřila kritika Němců, která vyústila až v distancování se Bugatti a zájmu policie. Vše ukončil až státní zástupce, i tak z toho bylo v USA haló jako málokdy.

Radim Passer není v Americe příliš známý, šlo tu hlavně o jeho čin, nyní Američané píší o Česku v jiných souvislostech. Patrně jste zaznamenali, že Jaromír Jágr po vlastní chybě havaroval v Praze na Plzeňské ulici se svou Kiou EV6, když nedal přednost tramvaji. Sama nehoda byla relativně banální, jakkoli srážka tramvaje s autem je vždy potenciálně velmi nepříjemná jak pro posádku auta, tak pro cestující v tramvaji. Tentokrát se naštěstí nikomu nic vážného nestalo, auto je ale nejspíše na odpis. Ale hlavně - Jágr je jedním z nejlepších hokejistů všech dob, je to sportovní legenda, kterou v USA zná skoro každý.

Právě proto nyní kolují americkými médií obrázky černého korejského crossoveru s řádně pocuchaným bokem s poznámkami typu, že Jágr hrál v USA do až absurdně vysokého věku a v Česku dokonce hraje dodnes, což mu i léta po jeho odchodu ze zámoří přináší uznání. Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, což nakonec může říci i Kia. Jejímu poněkud předraženému elektromobilu se dostává pozornosti navíc, i když ne jen pozitivní. Model EV6 je vybaven specifickým systémem, který má podobným nehodám bránit a v tomto případě se poněkud minul účinkem.

Systém varování před objekty vedle auta a za ním, který doplňuje klasická zrcátka, Jágrovi nepomohl. Foto: Kia



Jeho Kia EV6 je tak pravděpodobně na odpis. Ilustrační foto: Kia

Zdroje: New York Post, Autoblog.com a další americká média

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.