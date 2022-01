V USA si utahují z Elona Muska, mytickým termínem „příští rok” už 8 let oznamuje příchod skutečného autopilotu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Christophe Gateau, DPA

Berte to s nadsázkou, jak je to míněno, sestřih Muskových prohlášení ale dokumentuje, že funkční autonomní řízení v Teslách od „příštího roku” slibuje už od léta páně 2014. Kdypak asi tento mytický moment přijde?

Akciím Tesly se zrovna teď nedaří, od začátku roku ztratily přes 21 % své hodnoty. Je to primárně dáno očekáváním ukončením kvantitativního uvolňování ze strany amerického Fedu a zvyšováním úrokových sazeb, to ale logicky primárně dopadne na vysoce nadhodnocené firmy. O Tesle si lze myslet cokoli, jen ne to, že má hodnotu jako v podstatě všechny ostatní významné světové automobilky dohromady. Dnes ovšem nechceme řešit, kam Tesla svou hodnotou spadla a kam - za nezměněného postupu Fedu - nepochybně ještě spadne, ale spíše to, kam až vystoupala.

Stratosféra je slabé slovo a nestalo se to jen tak. Klíčovým hybatelem veškerého nadšení je Elon Musk a jeho údajné vizionářství. Nechceme ho zpochybňovat, je to chytrý člověk, který určitě vidí spoustu věcí, o nichž ostatní ani nepřemýšlí. Stejně tak mnohokrát prokázal, že je to buď naivní pohádkář, který věří i věcem, jež se prostě nemohou stát, nebo patologicky lhář, který předkládá veřejnosti vize, jimž sám nevěří. Lidé jim ale věří a i to žene ceny akcií vzhůru.

Jednou z nich jsou zkazky o příchodu autonomního řízení, skutečného autopilotu, který by odvezl posádku vozu z místa A do místa B bez jakéhokoli zákroku řidiče. A nebo aspoň čehokoli, co by se tomu blížilo. Musk o brzkém příchodu takové věci hovoří pravidelně už hodně dlouho a níže přiložené video to úsměvně dokumentuje - už od přelomu let 2014 a 2015 říká, že dorazí „příští rok” či volí jinak vágní termín. Kdy asi ten „příští rok” přijde?

Naposledy tento obrat použil v rozhovoru na konci roku 2021 v souvislosti s příchodem autonomního řízení úrovně SAE4 (tedy skutečně zcela samostatně fungujícího autonomního řízení - od SAE5 už jej dělí jen teoretická možnost auto ovládat ručně) a jsme si zatraceně jistí, že letos nic takového nedostaneme. Nejsem Elon Musk, nezaložil jsem biliónovou firmu a neposílám rakety do kosmu, takže má slova lze snadno zpochybnit, dělám ale v IT dost dlouho na to, aby mi bylo od pohledu jasné, že toto je v dohledné době zcela neřešitelný úkol. Nakonec ani systémy Tesly neprojevují v posledních letech takový pokrok, aby se jakkoli blížily SAE4 a Musk to podle nás dobře ví. Jediné, na co bychom si v tuto chvíli vsadili, je, že příští rok oznámí příchod už zaručeně funkčního autonomního řízení někdy... příští rok.

Elon Musk si svým neustálým odkládáním příchodu autonomního řízení Tesly na „příští rok” vysloužil k němu poněkud neuctivé video níže, bohužel pro něj zcela právem. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

